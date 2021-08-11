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Şanlıurfa Ticaret Borsası

11.08.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı mercimeğin kilogramı 7,75 - 8,37 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,75 - 8,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg7,758,37
BuğdayKg2,903,25
ArpaKg2,902,95
Yağlık çiğitKg2,002,02
MısırKg2,202,20
NohutKg6,137,40

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