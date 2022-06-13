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Şanlıurfa Ticaret Borsası

13.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,50
15,65BuğdayKg6,00
8,60MısırKg2,89
6,25ArpaKg5,00
6,50Ham pamuk yağıKg25,00
25,00Preseli pamukKg58,30
59,00

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