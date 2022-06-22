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Şanlıurfa Ticaret Borsası

22.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg5,167,00ArpaKg2,002,00BuğdayKg2,258,13NohutKg3,168,12MısırKg6,036,50

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