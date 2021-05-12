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Şanlıurfa, ‘UNESCO Müzik Şehri’ unvanı almaya aday oldu

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neolitik çağlardan beri müzik şehri olan Şanlıurfa türküleri, folkloru ve kültürel zenginliği ile 'UNESCO Müzik Şehri' unvanı için aday oldu.

Şanlıurfa, ‘UNESCO Müzik Şehri’ unvanı almaya aday oldu

Hazırlıkları Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından tamamlanan organizasyona, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş., Karacadağ Kalkınma Ajansı katkılarıyla 19-20-21 Mayıs tarihlerinde ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Online Müzik Festivali belediyenin YouTube adresinden yayınlanacak. Online müzik festivaline, Türkiye’den Şanlıurfa ile Kırşehir, İspanya’dan Lliria, Colombiya’dan Bogota ve Ibaue, Azerbaycan’dan Bakü ile Fas’tan Essaouira şehirleri katılacak.

(İHA)

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Şanlıurfa
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