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Scarlett Johansson’ın Altın Küre Savaşı’na destek artıyor! Yeni hamle NBC’den geldi

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) kendi içerisindeki düzenlemeleri geciktirmesi sinema sektörünü kızdırmıştı. Scarlett Johansson'ın birlikte çekilme çağrısına Tom Cruise cephesinden destek geldi. Ünlü oyuncuların tepkisi üzerine NBC, 2022 Altın Küre Ödül Törenini yayınlamayacağını açıkladı.

Scarlett Johansson’ın Altın Küre Savaşı’na destek artıyor! Yeni hamle NBC’den geldi

Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin içerisindeki çeşitlilik tartışmaları şiddetli bir şekilde devam ediyor. Birliğin herhangi bir siyahi üyesi olmaması son olarak eleştiri oklarının hedefine oturtmuştu. İlk olarak ünlü oyuncular Mark Ruffalo ve Scarlett Johansson duruma tepki gösterdi. Tom Cruise, HFPA üyeliğindeki çeşitlilik eksikliğini çevreleyen tartışmaları protesto etmek için Born on the Fourth of July, Jerry Maguire ve Magnolia filmleriyle kazandığı üç Altın Küre ödülünü iade etti.

ÖDÜL TÖRENİ YAYINLANMAYACAK

Amerika Birleşik Devletleri medyasından NBC, Oscar Ödülleri’nden sonra en prestijli organizasyon olarak kabul edilen Altın Küre Ödül Töreni yayınlanmayacak. NBC kanalından yapılan açıklamada, ödül töreninin 2022 yılında yayınlanmayacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Scarlett Johansson Tom Cruise
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