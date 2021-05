Scarlett Johansson’ın Altın Küre Savaşı’na destek artıyor! Yeni hamle NBC’den geldi

Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin içerisindeki çeşitlilik tartışmaları şiddetli bir şekilde devam ediyor. Birliğin herhangi bir siyahi üyesi olmaması son olarak eleştiri oklarının hedefine oturtmuştu. İlk olarak ünlü oyuncular Mark Ruffalo ve Scarlett Johansson duruma tepki gösterdi. Tom Cruise, HFPA üyeliğindeki çeşitlilik eksikliğini çevreleyen tartışmaları protesto etmek için Born on the Fourth of July, Jerry Maguire ve Magnolia filmleriyle kazandığı üç Altın Küre ödülünü iade etti.

ÖDÜL TÖRENİ YAYINLANMAYACAK

Amerika Birleşik Devletleri medyasından NBC, Oscar Ödülleri’nden sonra en prestijli organizasyon olarak kabul edilen Altın Küre Ödül Töreni yayınlanmayacak. NBC kanalından yapılan açıklamada, ödül töreninin 2022 yılında yayınlanmayacağı duyuruldu.