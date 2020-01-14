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  4. Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü "Kızılay Giyim Mağazası" güldürecek

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü "Kızılay Giyim Mağazası" güldürecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can: - "Biz, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi olduk, bunu devam ettiriyoruz"

Şanlıurfa'da giyim ihtiyacı bulunanlar ihtiyaçlarını, Türk Kızılayı Şanlıurfa Şubesince oluşturulan mağazadan ücretsiz karşılayabilecek.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılayı Giyim Mağazası'nın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ının 258 şubesiyle Türkiye'nin bütün vilayetine ve ilçelerine yayılmış bir kuruluş olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ının pek çok alanda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Can, şöyle devam etti:

"Bu mağazamız haftada iki gün ihtiyaç sahiplerine belirli bir program çerçevesinde giyim ihtiyaçlarını karşılayacak. Biz, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi olduk, bunu devam ettiriyoruz. Kızılay sadece afetlerde, zelzelede, sel baskınlarında, yangında değil normal zamanlarda da ihtiyaç sahipleriyle hep beraber olmaya devam etmiştir, bundan sonra da devam edecektir. Açtığımız bu alışveriş mağazamızın ve eğitim merkezinin Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diliyorum."

Türk Kızılayı Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet Hamdi İnan da ihtiyaç sahiplerinin giyim mağazasından kendilerine uygun dört parça kıyafeti ücretsiz alabileceğini söyledi.

İnan, giyim mağazasının yanında oluşturdukları eğitim merkezinde kamu kurumlarında çalışan personele ilk yardım eğitimi vereceklerini ifade etti.

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