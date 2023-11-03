Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için ilginç iddia!

Süper Lig’de yeni sezonda devam eden hakem tartışmalarına yeni bir iddia daha eklendi. Şansal Büyüka, 343Digital YouTube kanalında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YANLIŞ YAPIYORSUN"

“Diyorlar ki, ‘Büyükekşi çoğu zaman hakemleri odasına çağırıyor konuşuyor’ ne lüzum var kardeşim, bu söylentilere ne gerek var? Yapma böyle bir şey varsa… Çok yanlış yapıyorsun.”

"OLUR MU BÖYLE BİR ŞEY ALLAH AŞKINA"

"1. Lig'de 2. Lig'de görev almayan hakemleri VAR hakemleri yaptılar. Maçta tecrübeli hakeme, stajyer poziyonundaki VAR hakemi, hatasını düzelttiriyor. Olur mu böyle bir şey allah aşkına!"

"VAR KAPISININ ÖNÜNDE ŞEYTANLAR DOLAŞIYOR"

"VAR'da yabancı hakem olmalı. Çünkü VAR kapısının önünde şeytanlar dolaşıyor. Pencere, cam kenarı her yeri tutmuş durumdalar. "





