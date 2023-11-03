SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için ilginç iddia!

Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için ilginç iddia!

03.11.2023 09:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için ortaya flaş bir iddia attı. Büyüka'nın bu iddiası sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için ilginç iddia!

Süper Lig’de yeni sezonda devam eden hakem tartışmalarına yeni bir iddia daha eklendi. Şansal Büyüka, 343Digital YouTube kanalında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YANLIŞ YAPIYORSUN"

20221022_2_55639172_81963272-1-

“Diyorlar ki, ‘Büyükekşi çoğu zaman hakemleri odasına çağırıyor konuşuyor’ ne lüzum var kardeşim, bu söylentilere ne gerek var? Yapma böyle bir şey varsa… Çok yanlış yapıyorsun.”

"OLUR MU BÖYLE BİR ŞEY ALLAH AŞKINA"

_102784495_8e7eeeb0-39d2-4e8e-92bb-faa9e5504447

"1. Lig'de 2. Lig'de görev almayan hakemleri VAR hakemleri yaptılar. Maçta tecrübeli hakeme, stajyer poziyonundaki VAR hakemi, hatasını düzelttiriyor. Olur mu böyle bir şey allah aşkına!"

"VAR KAPISININ ÖNÜNDE ŞEYTANLAR DOLAŞIYOR"

845760

"VAR'da yabancı hakem olmalı. Çünkü VAR kapısının önünde şeytanlar dolaşıyor. Pencere, cam kenarı her yeri tutmuş durumdalar. "

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk futbolunun kaderini değiştirebilecek teklif!Türk futbolunun kaderini değiştirebilecek teklif!
Filmlerde bile zor olur! 130 polis, 110 asker devredeFilmlerde bile zor olur! 130 polis, 110 asker devrede
Galatasaray'a Chelsea'den sol bek geliyor!Galatasaray'a Chelsea'den sol bek geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi Şansal Büyüka spor Süper Lig sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.