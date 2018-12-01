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Şanssızlığın böylesi! Birinden diğerine uçtu

Burak Erdemir Burak Erdemir
İLGİNÇ HABERLER  | 01.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

Şanssızlığın böylesi! Birinden diğerine uçtu.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü şanssızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde bir kişi, ayak bileğine yapışan dikeni çıkarayım derken diğer bileğine sapladı. İşte o görüntü.

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diken Şans viral

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