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Sar Başa oyuncuları izleyicilerle buluştu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 26.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Berk Alan'ın yönettiği komedi türündeki 'Sar Başa' filmi oyuncuları özel gösterimde izleyicilerle buluştu.

Sar Başa oyuncuları izleyicilerle buluştu

Alper Rende, Alparslan Özmor, Ali Biçim, Amir Zakaria, Naz Frambuaz ve Selin Kidil gibi isimlerin yer aldığı 'Sar Başa’ filmi özel gösterimle izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Film öncesinde izleyicilerin sorularını yanıtlayan oyuncuları, sevenleri yalnız bırakmadı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören Alper Rende, sinemada uzun kuyruklara neden oldu.

Venezia Mega Outlet’in sinema salonunda gerçekleşen gösterime, Çocuklar Duymasın dizisindeki çaycı rolü ile ünlenen Alparslan Özmor da katıldı. Kahkaha tufanının yaşandığı gösterimde Özmor izleyicilerle bol bol fotoğraf çekilip, sohbet etti.

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Sar Başa filmi, moda tasarımcısı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın üniversite sınavına bir gün kala hafızasını yitirmesini ve hafızasını geri getirmek için yaşanılanları anlatıyor.

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Berk Alan

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