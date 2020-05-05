Sara Sampaio tekne turunda! Eleştiri yağdı

Hafta sonu sevgilisi Oliver Ripley ile Batı Hollywood'da benzin alırken objektiflere takılan ve maske takmadığı için eleştirilerin hedefi olan Portekizli model Sara Sampaio, corona virüs tedbirlerine karşı vurdum duymaz tavırlarına devam ediyor.

Ünlü model Sara Sampaio bu kez sevgilisiyle Los Angeles'ta görüntülendi. Koronavirüse karşı yine hiçbir tedbir almayan çift, arkadaşlarıyla tekne turu yaptı.

TATLISINI YANINDA GETİRDİ

Sosyal mesafeyi hiçe sayan grup, eldiven ve maske de takmadı. Ünlü model, kendi yaptığı tatlısını da yanında getirmeyi ihmal etmedi.

