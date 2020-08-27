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Sarah Harding: Kansere yakalandım, her yerime yayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 08:38 | Son Güncelleme

Sarah Harding kötü haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Ünlü şarkıcı, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını belirtti.

Sarah Harding: Kansere yakalandım, her yerime yayıldı

2000'lerin başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Girls Aloud adlı müzik grubunun üyelerinden 38 yaşındaki Sarah Harding, kanserle savaştığını açıkladı. Geçtiğimiz mayıs ayında Instagram paylaşımı yapan sonra da bugüne kadar sosyal medyada görünmeyen Harding, kötü haberi vermek için geri döndü.

'UMARIM HERKES GÜVENDEDİR'

Harding, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı.Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan Harding, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.
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BU YILIN İLK DÖNEMİNDE MEME KANSERİNE YAKALANDI

Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak mesajını şöyle sürdürdü: "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum."

Harding "Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum. Benim niyetim de bu değildi" diye yazdı. Ünlü şarkıcı mesajını şöyle sürdürdü: "Ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanı geldiğini düşündüm."

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HAYRANLARINA SESLENDİ

Harding bu şekilde kendisini merak eden hayranlarına da teşekkür etme şansı bulduğunu anlattı. Sarah Harding "Benim harika annem, ailem, yakın arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar" diye belirtti. Ardından da hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ederek hepsinin "birer kahraman" olduğunu belirtti.

Sarah Harding, hayata pozitif yanından bakmak için çaba harcadığını da ekledi. Ünlü şarkıcı takipçilerinden bu zor zamanlarda özel hayatının gizliliğine saygı gösterilmesini de istedi. Harding'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.


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