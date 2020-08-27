Sarah Harding: Kansere yakalandım, her yerime yayıldı

2000'lerin başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Girls Aloud adlı müzik grubunun üyelerinden 38 yaşındaki Sarah Harding, kanserle savaştığını açıkladı. Geçtiğimiz mayıs ayında Instagram paylaşımı yapan sonra da bugüne kadar sosyal medyada görünmeyen Harding, kötü haberi vermek için geri döndü.

'UMARIM HERKES GÜVENDEDİR'

Harding, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı.Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan Harding, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.



BU YILIN İLK DÖNEMİNDE MEME KANSERİNE YAKALANDI

Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak mesajını şöyle sürdürdü: "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum."