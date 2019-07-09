Sarah Jessica Parker'dan yıllar sonra gelen taciz itirafı

Yapımcı Harvey Weinstein’ın yıllarca sürdürdüğü sistematik cinsel taciz olaylarının ortaya çıkması sonucu başlayan #MeToo kampanyasına oyuncu Sarah Jessica Parker da katıldı. Kampanyanın geçmişte yapılan uygunsuz davranışları hatırlattığını söyleyen Parker, tanınmış bir sinema yıldızının tacizine uğradığını söyledi.

NPR’ın Fresh Air adlı radyo programına konuk olan Parker, #MeToo hareketinin küresel bir etki yaratmasından sonra kendisini taciz eden 'sayısız erkeğe' dair olayları hatırlamaya başladığını söyledi. Bir dönem kendisini taciz eden ünlü bir sinema yıldızını şikâyet etmediği ve olayı görmezden geldiğini söyleyen Parker, "Neden daha cesur olmadığımı da bu olayların beni neden yıkmadığını da bilmiyorum" dedi.

Taciz edildiği durumda harekete geçtiği bir olay olduğunu anlatan Parker, "sadece uygunsuz davranmakla kalmayıp kontrattaki yükümlülüklerini de yerine getirmeyen" birini ajansına şikâyet ettiğini söyledi.

Parker bu kişilerin kim olduğunu açıklamadı.



