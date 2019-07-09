MAGAZİN

Sarah Jessica Parker'dan yıllar sonra gelen taciz itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Sex And City dizisiyle büyük şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, geçmişte tanınmış bir sinema yıldızının tacizine uğradığını açıkladı.

Sarah Jessica Parker'dan yıllar sonra gelen taciz itirafı

Yapımcı Harvey Weinstein’ın yıllarca sürdürdüğü sistematik cinsel taciz olaylarının ortaya çıkması sonucu başlayan #MeToo kampanyasına oyuncu Sarah Jessica Parker da katıldı. Kampanyanın geçmişte yapılan uygunsuz davranışları hatırlattığını söyleyen Parker, tanınmış bir sinema yıldızının tacizine uğradığını söyledi.

sarah jessica

NPR’ın Fresh Air adlı radyo programına konuk olan Parker, #MeToo hareketinin küresel bir etki yaratmasından sonra kendisini taciz eden 'sayısız erkeğe' dair olayları hatırlamaya başladığını söyledi. Bir dönem kendisini taciz eden ünlü bir sinema yıldızını şikâyet etmediği ve olayı görmezden geldiğini söyleyen Parker, "Neden daha cesur olmadığımı da bu olayların beni neden yıkmadığını da bilmiyorum" dedi.

BGUK_1605587_016

Taciz edildiği durumda harekete geçtiği bir olay olduğunu anlatan Parker, "sadece uygunsuz davranmakla kalmayıp kontrattaki yükümlülüklerini de yerine getirmeyen" birini ajansına şikâyet ettiğini söyledi.

BGUK_1605587_017

Parker bu kişilerin kim olduğunu açıklamadı.

BGUK_1605587_019

PARTNERİşte kadınların 'pes' dedirten modası!İşte kadınların 'pes' dedirten modası!
Seda'dan yerli erkek çıkışı! 'Yerli malı yurdun malı' Seda'dan yerli erkek çıkışı! 'Yerli malı yurdun malı'
Mahkemeden karar çıktı! Hapse girebilirMahkemeden karar çıktı! Hapse girebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarah jessica parker taciz

En Çok Okunan Haberler

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Can Bonomo ile evlenen oyuncu Öykü Karayel hamile mi?

Öykü Karayel hamile mi?

Oyuncu Salih Bademci ve eşi denizde aşka geldi

Denizin ortasında aşka geldiler!

Seda Sayan: Yabancı erkeklerle işim olmaz, yerli malı yurdun malı...

Seda'dan yerli erkek çıkışı! 'Yerli malı yurdun malı'

Can Tanrıyar’a güzel, Seren Serengil’e kötü haber

Mahkemeden karar çıktı! Hapse girebilir

İrem Derici, Demet Akalın ile küslük nedenini açıkladı

İrem Derici, Demet Akalın ile küslük nedenini açıkladı

Harbiye'de iki gece üst üste Sertab Erener rüzgarı esti!

Harbiye Açıkhava'ya damga vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.