Sarah Jessica Parker’ı Instagram'dan topa tuttu

Sex and the City dizisinin unutulmaz oyuncusu Kim Cattrall geçtiğimiz hafta Instagram'dan yaptığı açıklamada kardeşi Christopher Cattrall'in Kanada Alberta'daki evlerinden kaybolduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan sonraki gün oyuncunun kardeşinin öldüğü açıklandı ve Kim Catrall Instagram'dan yaptığı açıklamada bu özel günde takipçilerinden kendisine saygı duyulmasını istedi.
Kim Cattrall dün Instagram'dan yeni bir açıklama yaptı: " Bitmek bilmeyen yardım çabaların senin her zaman nasıl bir zalim olduğunun hatırlatıcısı. Sen benim ailemden biri değilsin. Arkadaşım da değilsin. O yüzden sana son kez yazıyorum. Kendini iyi kız gibi göstermek için benim trajedimi kullanma"
Kim Cattrall Sarah Jessica Parker ile ilgili Instagram hesabına yazdığı yazının sonuna New York Post'ta yayınlanmış bir yazının linkini de koydu. Söz konusu yazıda Sarah Jessica Parker ile Sex and the City'nin diğer 3 yıldızı arasındaki gerginlikten bahsediliyor.
Sarah Jessica Parker geçtiğimiz cuma günü Extra TV'de yaptığı açıklamada Kim Cattrall'a sevgilerini ve taziyelerini yollamıştı.
Kim Cattrall ise geçtiğimiz eylül ayında Sex and the City 3 filminde oynamayacağını ve filmin diğer yıldızlarıyla arasının 'zehirli' olduğunu açıklamıştı.
Sarah Jessica Parker geçtiğimiz eylül ayında Sex and the City serisinin üçüncü filminin çekilmeyeceğini belirtmiş, Kim Cattrall da yaptığı açıklamada bu filmde yer almak istemediğini belirtmişti.
Sarah Jessica ParkerKim Cattrall'in son çıkışına henüz cevap vermedi.
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