MAGAZİN

Sarah Jessica Parker’ı Instagram'dan topa tuttu

MAGAZİN HABERLERİ | 12.02.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kim Cattrall ile Sarah Jessica Parker arasında sular durulmuyor. Sex and the City'nin yıldızları bu sefer de Kim Cattrall'in abisinin ölümünden sonra birbirine girdi. Bir televizyon kanalı aracılığıyla Kim Cattrall'a başsağlığı mesajı gönderen Sarah Jessica Parker, Cattrall tarafından Instagram'da topa tutuldu.

Sarah Jessica Parker’ı Instagram'dan topa tuttu

Sex and the City dizisinin unutulmaz oyuncusu Kim Cattrall geçtiğimiz hafta Instagram'dan yaptığı açıklamada kardeşi Christopher Cattrall'in Kanada Alberta'daki evlerinden kaybolduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan sonraki gün oyuncunun kardeşinin öldüğü açıklandı ve Kim Catrall Instagram'dan yaptığı açıklamada bu özel günde takipçilerinden kendisine saygı duyulmasını istedi.

5a803d6f61361f1e2835396d

Kim Cattrall dün Instagram'dan yeni bir açıklama yaptı: " Bitmek bilmeyen yardım çabaların senin her zaman nasıl bir zalim olduğunun hatırlatıcısı. Sen benim ailemden biri değilsin. Arkadaşım da değilsin. O yüzden sana son kez yazıyorum. Kendini iyi kız gibi göstermek için benim trajedimi kullanma"

Kim Cattrall Sarah Jessica Parker ile ilgili Instagram hesabına yazdığı yazının sonuna New York Post'ta yayınlanmış bir yazının linkini de koydu. Söz konusu yazıda Sarah Jessica Parker ile Sex and the City'nin diğer 3 yıldızı arasındaki gerginlikten bahsediliyor.

Sarah Jessica Parker geçtiğimiz cuma günü Extra TV'de yaptığı açıklamada Kim Cattrall'a sevgilerini ve taziyelerini yollamıştı.

5a803d6fae78491488315d6c

Kim Cattrall ise geçtiğimiz eylül ayında Sex and the City 3 filminde oynamayacağını ve filmin diğer yıldızlarıyla arasının 'zehirli' olduğunu açıklamıştı.

Sarah Jessica Parker geçtiğimiz eylül ayında Sex and the City serisinin üçüncü filminin çekilmeyeceğini belirtmiş, Kim Cattrall da yaptığı açıklamada bu filmde yer almak istemediğini belirtmişti.

5a803d6fae78491488315d68
Sarah Jessica ParkerKim Cattrall'in son çıkışına henüz cevap vermedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sex and the city kim cattrall sarah jessica parker

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Hanedana vatandaşlık sözü

Hanedana vatandaşlık sözü

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

İlginizi Çekebilir

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Şok! Mahkeme karar verdi! Babası değil!

Şok! Mahkeme karar verdi! Babası değil!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor'da bomba ödül: Açlık butonu

Survivor'da bomba ödül: Açlık butonu

Sosyetede kira skandalı! Instagram'dan ifşa etti

Sosyetede kira skandalı! Instagram'dan ifşa etti

Herkes Survivor Birsen Bekgöz'ü merak ediyor

Herkes Survivor Birsen Bekgöz'ü merak ediyor

Survivor'da şaşırtan ayrıntı! Survivor'a haremlik selamlık düzen mi geldi?

Survivor'da şaşırtan ayrıntı! Survivor'a haremlik selamlık düzen mi geldi?

Nusret bir kez daha ABD basınında!

Nusret bir kez daha ABD basınında!

Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyasıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyasıydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.