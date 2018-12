Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülendi

Sarah Jessica Parker, 25 Mart 1965'te Ohio, Amerika'da doğdu. Ailesi Yahudi'ydi. Babası Stephen Parker bir işadamıydı. Annesi Barbara, Parker henüz çocukken Stephen Parker'dan boşandı ve bir kamyon şoförü olan Paul Forste ile evlendi. Oyuncu annesi, üvey babası ve 7 kardeşinin yanında büyüdü. Çocukluk yıllarında bale ve şan eğitimi aldı, boş zamanlarında sanat galerilerini ziyaret ediyor, bale gösterilerine gidiyordu. İlk oyunculuk deneyimini bir Broadway yapımı olan "The Innocents"ta yaşadı. Bu yıllarda ailesiyle birlikyte New York'a taşınan Parker, kendini oyunculukta ispatlamaya karar verdi. Liseden önce sanat okuluna giden oyuncu, Dwight Morrow Lisesi'ni bitirmeden önce 4 kardeşiyle birlikte "The Sound of Music" adlı Broadway müzikalinde oynadı. Parker, Broadway macerasına 1977 – 1981 yılları arasında "Annie" müzikalinde rol alarak devam etti. Bu oyunda önceleri küçük bir rol sahibiydi ancak 1979'dan sonra başrolde oynamaya başladı.

1982'de bir sit-com olan "Square Pegs"de rol aldı. Dizi sadece 1 sezon yayınlandığı halde Parker'ın performansı göz doldurmuştu. Aynı yıl "My Body, My Child" adlı dizide de oynadı. Bu başarıyı takiben 2 yıl içinde 3 filmde rol aldı, bunların en önemlisi 1984 tarihli "Footloose" idi. Diğer filmleri ise "Firstborn" (1984) ve "Girls Just Wanna Have Fun" (1985) oldu. 1985'ten sonra bir süre televizyon yapımlarında rol aldı. Bunlar "A Year in the Life" (1986), "The Room Upstairs" (1987) ve "Dadah Is Death" (1988) idi.

1990 yılından itibaren Parker'ın kariyeri tırmanışa geçti. 1991'de "L.A. Story"de, Nicholas Cage'le "Honeymoon in Vegas"ta, 1993 yapımı "Hocus Pocus"ta, Johnny Depp'le "Ed Wood"da, 1995'te "Miami Rhapsody"de, 1996'da yönetmenliğini Tim Burton'ın yaptığı "Mars Attacks!", "If Lucy Fell" ve "The First Wives Club" filmlerinde rol aldı.

EMMY ÖDÜLÜ ALDI

1997 yılında, kariyerindeki en önemli yapım olan "Sex and the City" için Parker'a yapımcı Darren Star tarafından bir teklif götürüldü. Önceleri uzun süreli bir yapımda bulunmak Parker'ı düşündürmüştü ancak teklifi kabul etmeye karar verdi. Dizi, ilk sezondan itibaren çok büyük bir başarı yakaladı. 3. sezondan itibaren Parker aynı zamanda dizinin yapımcılığını üstlenmeye başladı. 5 yıl ardarda gelen adaylıkların ardından 2004 yılında oyuncu Emmy Ödülü'ne layık görüldü.