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Sarar çiftini darbedip soymuşlardı! Hizmetçi ve sevgilisiyle ilgili flaş gelişme

27.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, evlerinde darbedilip çelik kasaları soyulmuştu. Çifti soyan motosikletli şüphelileri şehre minibüsüyle getirdiği öne sürülen Moldova uyruklu tutuklu sanık Ilia Sacali (28) hakkında savcı 14 yıl 4 aydan 32 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkemede kendisini savunan Sacali ise taşıdığı kişilerin suç işlediklerinden haberi olmadığını ifade ederek, “Neden cezaevindeyim anlayabilmiş değilim” dedi.

Sarar çiftini darbedip soymuşlardı! Hizmetçi ve sevgilisiyle ilgili flaş gelişme

İş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılı mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darbedilip, çelik kasaları soyuldu. Soruşturma kapsamında yakalanıp, tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 27'şer yıl hapse çarptırıldı. Firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (42) dosyaları ise ayrıldı.

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SAVCI, 32 YIL CEZA İSTEDİ

Moldova uyruklu Ilia Sacali, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalanıp tutuklandı. Ilia Sacali’nin yargılanmasına Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada mahkeme savcısı verdiği mütalaasında sanık Sacali hakkında nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme suçlarından toplam 14 yıl 4 aydan 32 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca mahkemenin nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından vereceği cezalarda 1 kat artırım istedi.

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‘NEDEN TUTUKLUYUM ANLAMIŞ DEĞİLİM’

Duruşmaya İstanbul Maltepe Cezaevi’nden SEGBİS yöntemiyle bağlanan Ilia Sacali, soygunla ilgisi olmadığını ve ceza alan sanıklar Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışta kullandığı motosikletleri sadece minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu. Taşıdığı kişilerin suç işleyeceklerinden haberi olmadığını öne süren Sacali, “Neden cezaevindeyim anlayabilmiş değilim. Ben suç işlemedim. Ben sadece ticari taşımacılık yaptım. Uzun süredir tutukluyum. Bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Bu sebeple tahliyemi istiyorum. Ben taşıdığım kişilerin suç işleyebileceğinden veya suç işlediklerinden haberdar değilim” dedi.

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Sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savcılık mütalaasına karşı sanığın savunma yapması için ek süre verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Firari 3 sanığı yakalama çalışmaları sürüyor.

(DHA)

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