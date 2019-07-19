"Saraybosna'nın Kalbi" için 53 film yarışacak

Bosna Hersek'te bu yıl 25'incisi düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" ödülleri için 4 kategoride 53 film yarışacak.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan kanlı savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla başlatılan festival, bu yıl 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek.

Saraybosna'daki tarihi Ulusal Tiyatro binasındaki festival kapsamında bu yıl 23 filmin dünya prömiyeri yapılacak.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, bu yıl festivalde Bosna Hersek'in yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, GKRY, Yunanistan, Gürcistan, Macaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Malta, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan filmlerin yarışacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri için 9 uzun metrajlı ile 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eserin yarışacağı belirtildi.

Bu yılki festivalde ayrıca 4 filmin uluslararası, 24 filmin bölgesel ve 2 filmin de Bosna Hersek prömiyerinin yapılacağı vurgulandı.

Geride bıraktığı çeyrek asır içinde dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi birçok isim katıldı.



