Mynet Trend

"Saraybosna'nın Kalbi" için 53 film yarışacak

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 19.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

"Saraybosna'nın Kalbi" ödüllerinin verileceği ve 9 uzun metrajlı ile 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filminin yarışacağı 25. Saraybosna Film Festivali 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek.

"Saraybosna'nın Kalbi" için 53 film yarışacak

Bosna Hersek'te bu yıl 25'incisi düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" ödülleri için 4 kategoride 53 film yarışacak.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan kanlı savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla başlatılan festival, bu yıl 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek.

Saraybosna'daki tarihi Ulusal Tiyatro binasındaki festival kapsamında bu yıl 23 filmin dünya prömiyeri yapılacak.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, bu yıl festivalde Bosna Hersek'in yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, GKRY, Yunanistan, Gürcistan, Macaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Malta, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan filmlerin yarışacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri için 9 uzun metrajlı ile 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eserin yarışacağı belirtildi.

Bu yılki festivalde ayrıca 4 filmin uluslararası, 24 filmin bölgesel ve 2 filmin de Bosna Hersek prömiyerinin yapılacağı vurgulandı.

Geride bıraktığı çeyrek asır içinde dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi birçok isim katıldı.

PARTNERÜnlü modacının mayosu olay oldu!Ünlü modacının mayosu olay oldu!
Geleceğin kralı babasının izinde... Geleceğin kralı babasının izinde...
İddialı dizinin kadrosu belli oldu!İddialı dizinin kadrosu belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saraybosna'nın Kalbi Saraybosna Film Festivali Nuri Bilge Ceylan

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Cemil Şov" filminin çekimleri sona erdi

"Cemil Şov" filminin çekimleri sona erdi

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Geleceğin kralı babasının izinde...

Show TV'nin yeni dizisi Aşk Ağlatır'ın oyuncuları belli oldu! Aşk Ağlatır konusu nedir?

İddialı dizinin kadrosu belli oldu!

"The Witch" yüzünden Robert Eggers'ı satanist sanıyorlarmış

Film yüzünden başına gelmeyen kalmadı: "O bir satanist"

Gossip Girl dizisi ekrana geri dönüyor!

Dedikodunun fitili ateşleniyor; Gossip Girl ekrana geri dönüyor!

“Uluslararası Sanatçı Filmleri” İstanbul Modern’de

“Uluslararası Sanatçı Filmleri” İstanbul Modern’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.