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Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:27 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerinde yaşanan hayvan ölümleri sonrasında iki mahalle karantinaya alındı. Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, şarbon hastalığı nedeniyle Bünyan ve Pınarbaşı'nda 2 bölgenin karantina altına alındığını açıkladı.

Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, şarbon hastalığı nedeniyle Bünyan ve Pınarbaşı'nda 2 bölgenin karantina altına alındığını açıkladı. Ergül, hastalığın görüldüğü hayvanların aşılamalarına başlanıldığını belirterek, "Tarım İl Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekim arkadaşlarımız hemen o bölgeleri karantina altına aldılar" diye konuştu.

'KONTROLLER YAPILAMIYOR'

Son 6 aydır kamudaki veteriner hekimlerin görevlendirilmesinin iptal edildiğini söyleyen Başkan Ergül, "Hal böyle olunca yurt dışında seçilen ithal hayvanlara veteriner hekimin kontrolü olmadan ülkeye giriş yapıyor. Şarbon hastalığının ithal hayvanlardan geldiği yönündeki söylemlerde bunun teşhisini koymak çok zor.

"İTHAL HAYVAN GELMEDEN DE ŞARBON YURDUMUZDA VARDI"

İthal hayvan gelmeden de bu şarbon hastalığı yurdumuzda vardı. Burada önemli olan konu şudur; Bakanlığımızın son 6 aydır özellikle yurt dışından seçilen hayvanlarda bizim kamudaki veteriner hekim arkadaşlarımızın görevlendirilmesi iptal edilmiştir.

"İTHAL HAYVANLAR HEKİM KONTROLÜ OLMADAN ÜLKEYE GİRİŞ YAPIYOR"

Hal böyle olunca yurt dışında seçilen ithal hayvanlara veteriner hekimin kontrolü olmadan ülkeye giriş yapıyor. Onun için bu kötü bir durum. Umarım bu yanlışlık düzeltilecektir. Veteriner hekimlerin kontrolü olmadığı hiçbir şeyde ette olsun, canlı hayvanda olsun hastalıkların olma riski yüksek. Bu hastalığın hayvanlarda tedavisi yok. Sadece koruyucu aşılamayla önlenmeye çalışılıyor."

"HİÇ BİR SONUÇ ALAMADIK"

Pınarbaşı ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde 10 hayvanının öldüğünü söyleyen Kayhan Duman, "10 gün önce Tarım İlçe Müdürlüğünden geldiler ve kan tahlili aldılar. Hiç bir sonuç alamadık. Bir hafta sonra bir hayvanım daha telef olunca özel veteriner getirdim. Şarbon dedik ve Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerini 4 gün sonra ikna edebildi. Köy şu anda karantina altında. Ölen hayvanları gömüyoruz. Prosedürler ağır işliyor. İki ay kadar önce hayvanlar tek tük ölüyordu. Benim hayvanlarım ayrı olduğu için, benim hayvanlarıma 10 gün önce bulaştı. Burada şarbon olduğu kesinleşti yetkililerin daha hızlı hareket etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

İL MÜDÜR VEKİLİ TEMİZ: 2 BÖLGEDE KARANTİNA UYGULAMASI SÜRÜYOR

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz, şarbon konusunda gerekli önlemlerin alındığını ve kontrollerin sürdüğünü söyledi.

İhbarlar sonucunda Pınarbaşı ve Bünyan ilçesinde şarbon vakasına rastlanıldığını ifade eden Temiz, "Ekiplerimiz söz konusu ihbarların ardından harekete geçerek gerekli müdahaleleri yaptı. Şu an Pınarbaşı ilçesi Üçpınar Mahallesi ve Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde karantina uygulaması başlattık. Bünyan’daki geçtiğimiz hafta yaşandı. İlk hayvan ölümünden sonraki 15 gün içerisinde başka bir sıkıntı yaşanmazsa karantina uygulaması sona erecek. Vatandaşlarımız açısında da bir sıkıntı yok Gerekli önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Aşılamalar da yapıldı. Endişe edilecek bir durum yok" diye konuştu. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Bünyan şarbon Karantina

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Niye ithal havyanları alıyoruz ki ülkemizde yeterince var. şarbonda yoktur hem onlarda.
BUNLARI BU MEMLEKETE SOKANLARA VE BUNLARA DESTEK VERENLERE YEDİRECEKSİN. YANDAŞLAR ALIYOR MU ACABA BU ETLERDEN
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