Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, şarbon hastalığı nedeniyle Bünyan ve Pınarbaşı'nda 2 bölgenin karantina altına alındığını açıkladı. Ergül, hastalığın görüldüğü hayvanların aşılamalarına başlanıldığını belirterek, "Tarım İl Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekim arkadaşlarımız hemen o bölgeleri karantina altına aldılar" diye konuştu.

'KONTROLLER YAPILAMIYOR'

Son 6 aydır kamudaki veteriner hekimlerin görevlendirilmesinin iptal edildiğini söyleyen Başkan Ergül, "Hal böyle olunca yurt dışında seçilen ithal hayvanlara veteriner hekimin kontrolü olmadan ülkeye giriş yapıyor. Şarbon hastalığının ithal hayvanlardan geldiği yönündeki söylemlerde bunun teşhisini koymak çok zor.

"İTHAL HAYVAN GELMEDEN DE ŞARBON YURDUMUZDA VARDI"

İthal hayvan gelmeden de bu şarbon hastalığı yurdumuzda vardı. Burada önemli olan konu şudur; Bakanlığımızın son 6 aydır özellikle yurt dışından seçilen hayvanlarda bizim kamudaki veteriner hekim arkadaşlarımızın görevlendirilmesi iptal edilmiştir.

"İTHAL HAYVANLAR HEKİM KONTROLÜ OLMADAN ÜLKEYE GİRİŞ YAPIYOR"

Hal böyle olunca yurt dışında seçilen ithal hayvanlara veteriner hekimin kontrolü olmadan ülkeye giriş yapıyor. Onun için bu kötü bir durum. Umarım bu yanlışlık düzeltilecektir. Veteriner hekimlerin kontrolü olmadığı hiçbir şeyde ette olsun, canlı hayvanda olsun hastalıkların olma riski yüksek. Bu hastalığın hayvanlarda tedavisi yok. Sadece koruyucu aşılamayla önlenmeye çalışılıyor."