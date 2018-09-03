Şarbon hastalığı nedir? Hastalığa yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

Şarbon, otçul hayvanlarda görülen bir bakteri türüdür. Bilimsel ismi Şarbon Bacillus Anthacris'tir. Bu hastalık görülme yerine göre 3'e ayrılıyor: Deri şarbonu, akciğer şarbonu ve bağırsak şarbonu.
Bu 3 gruptan ölümcül olma ihtimali en yüksek olanları Akciğer ve bağırsak şarbonudur. Hastalığın insandan insana bulaşma ihtimali ise düşüktür, ama bu ihtimal yok diyemeyiz... Ülkemizde ve dünyada görülen şarbonun yüzde 85'i deri şarbonudur. Bu da bir nebze olsun içimizi rahatlatıyor.
Şarbonlu hayvanlarla doğrudan temas ya da dolaylı olarak temas etmek,
Bu hayvanların etinin yenilmesi, hayvanın kesilmesi sırasında temas edilmesi,
Sanayi ürünlerinde kullanılan hayvan yünleri, derileri ve kılları, – Hastalığın görüldüğü ülkeden hayvan ve hayvan ürünlerini almak, – Ayrıca laboratuvar çalışmaları sonucu dikkat edilmezse, şarbon mikrobu bulaşabilir.
Deri şarbonu belirtileri: Deride ağrı, sızı ve kabartılar belirir. Nadiren kabartı çevresinde ödem görülür.
Akciğer şarbonu belirtileri: Hasta hayvanlardan solunum yoluyla bulaşır. Soğuk algınlığına benzer etkiler gösterir. Halsizlik temel belirtilerinden biridir. Ateş yükselmesi, nefes alıp vermede güçlük yaşanabilir.
Bağırsak şarbonu belirtileri: Bu türde şarbonlu hayvanların etlerinin çiğ veya az pişmiş yenmesi risk oluşturur. Enfeksiyon bağırsaklara yerleşir. Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, kanlı ishal ve iştah kaybı belirtiler arasındadır.
Şarbonlu olduğundan şüphelenilen veya şarbondan ölen hayvanlar asla kesilmemeli ve yüzülmemelidir.
Şarbondan ölen hayvanlar mümkünse yakılarak imha edilmeli veya 2 metre derinliğinde çukurlar açılarak üzerine sönmemiş kireç dökülüp gömülmelidir.
Hasta hayvanların bulundukları yerler ve taşındıkları nakil vasıtaları temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Hasta hayvanların temas ettiği yem maddeleri, altlıklar ve gübre gibi bulaşık materyaller yakılarak imha edilmelidir.
Hastalık şüphesiyle yetkili birimler tarafından konulan müşahade ve karantina süresi sona ermeden hayvanlar kesilmemeli ve etleri tüketilmemelidir.
Riskli bölgelerde, hayvanlar şarbona karşı aşılattırılmalıdır.
Güvenmediğiniz yerlerden kesinlikle et alışverişi yapmamalısınız.
Çiğ süt alırken de aynı şekilde davranmalısınız. Temkinli olmakta fayda var.
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