Şarbon hastalığı nedir? Hastalığa yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

Şarbon, otçul hayvanlarda görülen bir bakteri türüdür. Bilimsel ismi Şarbon Bacillus Anthacris'tir. Bu hastalık görülme yerine göre 3'e ayrılıyor: Deri şarbonu, akciğer şarbonu ve bağırsak şarbonu.

Bu 3 gruptan ölümcül olma ihtimali en yüksek olanları Akciğer ve bağırsak şarbonudur. Hastalığın insandan insana bulaşma ihtimali ise düşüktür, ama bu ihtimal yok diyemeyiz... Ülkemizde ve dünyada görülen şarbonun yüzde 85'i deri şarbonudur. Bu da bir nebze olsun içimizi rahatlatıyor.

Şarbon nasıl bulaşır?

Şarbonlu hayvanlarla doğrudan temas ya da dolaylı olarak temas etmek,

Bu hayvanların etinin yenilmesi, hayvanın kesilmesi sırasında temas edilmesi,

Sanayi ürünlerinde kullanılan hayvan yünleri, derileri ve kılları, – Hastalığın görüldüğü ülkeden hayvan ve hayvan ürünlerini almak, – Ayrıca laboratuvar çalışmaları sonucu dikkat edilmezse, şarbon mikrobu bulaşabilir.

Şarbon hastalığının belirtileri nelerdir?

Deri şarbonu belirtileri: Deride ağrı, sızı ve kabartılar belirir. Nadiren kabartı çevresinde ödem görülür.

Akciğer şarbonu belirtileri: Hasta hayvanlardan solunum yoluyla bulaşır. Soğuk algınlığına benzer etkiler gösterir. Halsizlik temel belirtilerinden biridir. Ateş yükselmesi, nefes alıp vermede güçlük yaşanabilir.