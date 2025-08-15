Sarhoş yolcu paniği! Uçak acil iniş yaptı! Havada yumruklu kavga...

ABD'nin Virginia eyaletinden kalkan Breeze Airways'in 704 numaralı uçuşu, bir yolcunun uçuş görevlileri ve diğer yolcularla tartışmaya girip iki kez kelepçelerinden kurtulması üzerine Colorado'daki bir havalimanına yönlendirildi.

Grand Junction kenti polis departmanı yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 11.15 civarında, “sarhoş bir erkek yolcunun heyecanlanarak, kaykay sallayarak havayolu personeline ırkçı hakaretler yağdırdığı” ihbarını aldıktan sonra havaalanına müdahale ettiğini belirtti.

HAVADA KAVGA ÇIKTI

Havayolu şirketi, uçaktaki mürettebatın raporlarına dayanarak, bir yolcu ve bir uçuş görevlisinin hafif yaralanmasına neden olan fiziksel bir kavga yaşandığını belirtti. Ancak polis, yolcuların veya uçuş ekibinin saldırıya uğradığına veya yaralandığına dair herhangi bir ihbarın emniyet makamlarına yapılmadığını belirtti. Uçak Colorado'ya indikten sonra, yolcu FBI'ın talimatı üzerine Grand Junction polisi tarafından gözaltına alındı.