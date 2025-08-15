Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sarhoş yolcu paniği! Uçak acil iniş yaptı! Havada yumruklu kavga...

ABD'nin Virginia eyaletinden kalkan Breeze Airways'in uçağı sarhoş bir yolcu nedeniyle acil iniş yaptı.

Sarhoş yolcu paniği! Uçak acil iniş yaptı! Havada yumruklu kavga...

ABD'nin Virginia eyaletinden kalkan Breeze Airways'in 704 numaralı uçuşu, bir yolcunun uçuş görevlileri ve diğer yolcularla tartışmaya girip iki kez kelepçelerinden kurtulması üzerine Colorado'daki bir havalimanına yönlendirildi.

Sarhoş yolcu paniği! Uçak acil iniş yaptı! Havada yumruklu kavga... 1

Grand Junction kenti polis departmanı yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 11.15 civarında, “sarhoş bir erkek yolcunun heyecanlanarak, kaykay sallayarak havayolu personeline ırkçı hakaretler yağdırdığı” ihbarını aldıktan sonra havaalanına müdahale ettiğini belirtti.

HAVADA KAVGA ÇIKTI

Havayolu şirketi, uçaktaki mürettebatın raporlarına dayanarak, bir yolcu ve bir uçuş görevlisinin hafif yaralanmasına neden olan fiziksel bir kavga yaşandığını belirtti. Ancak polis, yolcuların veya uçuş ekibinin saldırıya uğradığına veya yaralandığına dair herhangi bir ihbarın emniyet makamlarına yapılmadığını belirtti. Uçak Colorado'ya indikten sonra, yolcu FBI'ın talimatı üzerine Grand Junction polisi tarafından gözaltına alındı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünde takılan takı gündem oldu! Elinde sallaya sallaya geldiDüğünde takılan takı gündem oldu! Elinde sallaya sallaya geldi
Deprem oldu yanardağ aktifleşti! Deprem oldu yanardağ aktifleşti!

Anahtar Kelimeler:
uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandı

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandı

Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı!

Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı!

Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi

Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi

Biden'ın kızından olay hamle! Eşini ve metresini paylaştı

Biden'ın kızından olay hamle! Eşini ve metresini paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.