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  4. Sarımsağı solladı! Faydası iki katı: Antioksidan deposu siyah sarımsak!

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı: Antioksidan deposu siyah sarımsak!

04.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak faydaları dünya çapında nam salan besinlerin başında geliyor. Taze sarımsağın fermentasyonu ile elde edilen siyah sarımsak; taze sarımsaktan 2 kat daha fazla antioksidan içermektedir. İlk kez görenleri şaşırtan rengiyle ön plana çıkan siyah sarımsak Uzak Doğu ülkelerinde çok uzun yıllardır kullanılıyor. Siyah sarımsak ülkemizde son yıllarda popüler olmaya başları.

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı: Antioksidan deposu siyah sarımsak!

Rengiyle ilk kez gören herkesi şaşırtan siyah sarımsak, uzun yıllardır Uzak Doğu ülkelerinde kullanılan, ülkemizde de son yıllarda popülerliği artan bir besin. Özellikle Kastamonu-Taşköprü'de üretilen siyah sarımsak en çok rağbet görenler arasında.

BEYAZ SARIMSAK FERMENTE EDİLİYOR

Beyaz sarımsağın özel yöntemlerle kurutulmasıyla elde edildiği söylenen siyah sarımsak, beyaz sarımsağa göre çok daha kokusuz olmasıyla da kolayca farkını ortaya koyabiliyor. Rengi ve kokusu dışında içeriğindeki yararlı maddelerin zenginliği sayesinde de çokça tercih ediliyor.

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SİYAH SARIMSAK FAYDALARI

Sarımsak; yapısında bulundurduğu fitokomponentler insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkiye sahiptir. Sarımsak Manganez, Kalsiyum, Fosfor, Selenyum, Vitamin B6 ve Vitamin C ‘den zengin; başta kemik ve tiroid olmak üzere genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunmaktadır.

Diyetisyen Burak Çetiner’in verdiği bilgilere göre; sayısız faydayı ikiye katlamak ise fermentasyon ile mümkün olmakta. Sarımsağın fermentasyonu ile elde edilen Siyah Sarımsak; taze sarımsaktan 2 kat daha fazla antioksidan içermekte ve böylelikle gençleşme ve iyileşme sürecini çok daha hızlandırmaktadır.

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Kore kültüründe yaygın olarak kullanılan fermente sarımsak yani siyah sarımsak günümüzde batılı mutfaklarda da yer almaya başlamıştır. Siyah sarımsak; taze sarımsağın kontrollü nem koşullarında, 60-760 C derecede, 30 gün boyunca fermente edilmesiyle elde edilmektedir. Ev koşullarında elde edebilmek olanaklı değildir.

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2009 Yılında Japonya’da yapılmış bir çalışma tümör çaplarında küçülmenin siyah sarımsakla mümkün olabileceğini iddia etmektedir. Yine başka bir çalışma sülfirik yapılardan oldukça zengin olan siyah sarımsağın endojen (vücudun kendi ürettiği) kolesterol değerlerinin dengelenmesinde oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır.


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