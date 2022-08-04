Peynir sevgisi gözünüzü karartmasın! Bu 3 belirti peynirin...

Peynir lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla sevilen bir besindir. Tüketiminde aşırıya kaçıldığında veya laktoz intoleransı olan kişiler için peynir zarar verici olabilir. Marketlerde ve şarküterilerde çeşit çeşit peynir arasında seçim yapmak zor olabilir. Ancak gözünüzü dört açmalısınız. Bozuk peynir alırsanız sağlığınızdan olabilirsiniz. Uzmanlar, taze meyve, sebze, et ve süt ürünleri alırken ekstra dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

PEYNİR ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bugüne dek çok sayıda kişinin dikkat etmeden bozuk peynir yediğini belirten beslenme uzmanları yenilen bozuk peynirin mide ve bağırsaklara zarar verdiğini belirtiyorlar. Bozuk peynir mide ve sindirim bozukluklarına neden olabilir hatta zehirlenip hastanelik bile olabilirsiniz. Peki tükettiğimiz peynirin bozuk olup olmadığını anlamanın yolu yok mu? Elbette var.

TADINDAN VE KOKUSUNDAN BELLİ OLMAYABİLİYOR

Bozuk peynir nasıl anlaşılır? Bazı durumlarda rengi ve kokusundan peynirin bozuk olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu durumda şüpheleriniz varsa mutlaka peyniri iyi inceleyin. Ufak bile olsa küflenmenin başlamış olduğunu görebilirsiniz.

Peynirin bozulduğunu tadından da anlamak mümkün olabilir. Tüketmeden önce bir çatalın ucuyla minik bir parça kopararak peyniri tadın eğer tadı kötüyse bozulmuş demektir. Rengi sarıya dönen peynirin yapısı artık bozulmuştur. Yumuşak peynir ise açıkta kaldığında iyice sertleşir ve zamanla da lezzeti gider.

PEYNİRİN HIZLI BOZULMAMASI İÇİN...

Marketten paketli peynir alırken mutlaka paketin açılmamış olması gerekiyor. Aynı zamanda son kullanma tarihini kontrol etmelisiniz. Peyniri su ve hava ile temas etmeyecek şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Peyniri yedikten sonra kalanı hemen buzdolabına kaldırılmalı.

PÜF NOKTASI

Peyniri paketinden açtıktan sonra mutlaka bir saklama kabı içerisine koyun ve buzdolabına kaldırın. Eğer tüketeceğiniz peynir küp peynir değil beyaz peynirse az az almaya dikkat edin.

Çokça alınan peynirler zamanında tüketilmeyince saklama kabı içerisinde ve buzdolabında olsa bile ne yazık ki bozulabiliyor.



