YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Peynir sevgisi gözünüzü karartmasın! Bu 3 belirti peynirin...

Peynir sevgisi gözünüzü karartmasın! Bu 3 belirti peynirin...

04.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peynir, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın çoğu yerinde sevilerek tüketiliyor. Yüzlerce hatta binlerce farklı türü olan peynir, genellikle kahvaltıda yemek için tercih edilse de peynir sevenler için zaman fark etmiyor. Uzmanlar, peynirle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Bozuk peynir mide ve sindirim yollarını bozabileceği gibi zehirlenmenize de neden olabilir. Bu yüzden bozuk peyniri anlayabilmek çok önemli.

Peynir sevgisi gözünüzü karartmasın! Bu 3 belirti peynirin...

Peynir lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla sevilen bir besindir. Tüketiminde aşırıya kaçıldığında veya laktoz intoleransı olan kişiler için peynir zarar verici olabilir. Marketlerde ve şarküterilerde çeşit çeşit peynir arasında seçim yapmak zor olabilir. Ancak gözünüzü dört açmalısınız. Bozuk peynir alırsanız sağlığınızdan olabilirsiniz. Uzmanlar, taze meyve, sebze, et ve süt ürünleri alırken ekstra dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

iStock-1209677638

PEYNİR ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bugüne dek çok sayıda kişinin dikkat etmeden bozuk peynir yediğini belirten beslenme uzmanları yenilen bozuk peynirin mide ve bağırsaklara zarar verdiğini belirtiyorlar. Bozuk peynir mide ve sindirim bozukluklarına neden olabilir hatta zehirlenip hastanelik bile olabilirsiniz. Peki tükettiğimiz peynirin bozuk olup olmadığını anlamanın yolu yok mu? Elbette var.

Dokunduğunuz gibi ikiye ayrılıyorsa... Piyasada o kadar çok sahtesi var ki: Hakiki tereyağı nasıl anlaşılır?Dokunduğunuz gibi ikiye ayrılıyorsa... Piyasada o kadar çok sahtesi var ki: Hakiki tereyağı nasıl anlaşılır?

TADINDAN VE KOKUSUNDAN BELLİ OLMAYABİLİYOR

Bozuk peynir nasıl anlaşılır? Bazı durumlarda rengi ve kokusundan peynirin bozuk olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu durumda şüpheleriniz varsa mutlaka peyniri iyi inceleyin. Ufak bile olsa küflenmenin başlamış olduğunu görebilirsiniz.

iStock-1092221994

Peynirin bozulduğunu tadından da anlamak mümkün olabilir. Tüketmeden önce bir çatalın ucuyla minik bir parça kopararak peyniri tadın eğer tadı kötüyse bozulmuş demektir. Rengi sarıya dönen peynirin yapısı artık bozulmuştur. Yumuşak peynir ise açıkta kaldığında iyice sertleşir ve zamanla da lezzeti gider.

PEYNİRİN HIZLI BOZULMAMASI İÇİN...

Marketten paketli peynir alırken mutlaka paketin açılmamış olması gerekiyor. Aynı zamanda son kullanma tarihini kontrol etmelisiniz. Peyniri su ve hava ile temas etmeyecek şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Peyniri yedikten sonra kalanı hemen buzdolabına kaldırılmalı.

Soğan doğrarken bu yöntemi kullananların gözleri yaşarmıyorSoğan doğrarken bu yöntemi kullananların gözleri yaşarmıyor

PÜF NOKTASI

Peyniri paketinden açtıktan sonra mutlaka bir saklama kabı içerisine koyun ve buzdolabına kaldırın. Eğer tüketeceğiniz peynir küp peynir değil beyaz peynirse az az almaya dikkat edin.

Çokça alınan peynirler zamanında tüketilmeyince saklama kabı içerisinde ve buzdolabında olsa bile ne yazık ki bozulabiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muhammara nasıl yapılır? Muhammara nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
peynir çeşitleri küflü peynir faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşinin ani ölümüyle yıkılmıştı! Uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi

Eşinin ani ölümüyle yıkılmıştı! Uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi

Pozlarına isyan etmişti! İşte oğlunun son hali

Pozlarına isyan etmişti! İşte oğlunun son hali

Ünlü oyuncu olan eski sevgilisinin ifadesi şoke etti! "İlk kez seks yaptığımızda..."

Ünlü oyuncu olan eski sevgilisinin ifadesi şoke etti! "İlk kez seks yaptığımızda..."

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Soğan doğrarken bu yöntemi kullananların gözleri yaşarmıyor

Soğan doğrarken bu yöntemi kullananların gözleri yaşarmıyor

Piyasada o kadar çok sahtesi var ki: İkiye ayrılıyorsa...

Piyasada o kadar çok sahtesi var ki: İkiye ayrılıyorsa...

İlginizi Çekebilir

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.