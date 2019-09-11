Sarımsaklı et Çankırı'ya tescillendi

İlk coğrafi işareti Çankırı Yumurta Tatlısı'na alan Çankırı Belediyesi, ikinci coğrafi işareti ise Çankırı sarımsaklı et yemeğine aldı. Marka Tescil Belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın elinden alan Başkan Esen, Çankırı Yoka (İnce) Ekmek Muskası, Çankırı Kaya Tuzu, Çankırı Küpecik Peyniri ürünlerinde de yaptıkları coğrafi işaret başvurularının tamamlandığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Esen, "Kalbe giden yol nasıl mideden geçiyorsa; bir ülkeyi, bir şehri tanıtmanın yolu da mutfak kültüründen geçer. Ülke olarak bu alanda yapılan birçok girişim sayesinde ‘Dünyanın kalbine giden yol, Türk mutfağından geçer.’ diyerek iddiamızı ortaya koyabiliyorsak, Türk mutfağının içerisinden Kaya Tuzunun Başkenti Çankırımızın da önemli bir yeri olduğunun altını çizmek lazım. Öncelikle bir hususu gururla ifade etmek isterim ki; Türk mutfağının birbirinden eşsiz ve leziz yemeklerle kurulan sofrasında tuzumuz var" dedi.

ÜLKE İÇİN DE BİZİM İÇİN DE ÇOK BÜYÜK DEĞER