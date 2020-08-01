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Sarıyer'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 22:33 | Son Güncelleme

Sarıyer Hacıosman Tüneli çıkışında bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Sarıyer'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Tüneli Çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasksız oldukları öğrenilen Ramazan Demirhan (23) ve Hayrettin Durgut’un (26) üzerinde bulduğu motosiklet, Hacıosman Tüneli çıkışında sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından yola savruldu.

50 METRE SÜRÜKLENDİLER

Bariyerlere çarptıktan sonra motosiklet ve üzerindekiler yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Demirhan ve Hayrettin Durgut yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde ve motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından motosikletin kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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