Mynet Trend

Sarıyer'de otomobilin havalandırmasına uyuşturucu düzeneği

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Sarıyer’de şüphe üzerine bir otomobili durduran polis ekipleri, akıl almaz bir düzenek keşfetti. Havalandırmaya kurulan otomatik düzeneği çözen ekipler, çok sayıda satışa hazır “kokain” maddesi ele geçirdi. Torbacı sürücü ise gözaltına alındı.

Sarıyer'de otomobilin havalandırmasına uyuşturucu düzeneği

Sarıyer Ayazağa Dereboyu Caddesi üzerinde geçtiğimiz 31 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden şüphelendi. Polis ekipleri aracı durdurarak sürücünün üzerini aradı. Ancak herhangi bir suç unsuru bulanamadı. Otomobilde de inceleme yapan ekiplerin dikkatini ön konsol çekti. Dışarıdan bakıldığından diğerlerinden hiçbir farkı olmayan havalandırmayı çalıştıran polis, havaya giriş ve çıkışının kapalı olduğunu tespit etti.

SAATLER SÜREN ÇALIŞMA SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Saatlerce içeride çalışma yapan polis, havalandırma içerisine aslında bir düzenek kurulduğunu, bunu ise aracı çalıştırıp far açma-kapama düğmesini otomatiğe alıp kendilerine çektikten sonra cam açma ve kapama düğmesine 2 kere basıp ortaya çıkarttı. Düğmeye bastıktan sonra havalandırmaya kurulan mekanizmayı açabilen polis, içerisinde 20 adet satışa hazır “kokain” maddesi ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından uyuşturucu maddelere polis ekipleri tarafından el konulurken sürücü U.I. ise gözaltına alındı.

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Gördükleri şey karşısında heyecanlarını gizleyemediler! Gördükleri şey karşısında heyecanlarını gizleyemediler!
İstanbul'da dehşet veren olay! Kendini asansör boşluğunda astıİstanbul'da dehşet veren olay! Kendini asansör boşluğunda astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer uyuşturucu havalandırma düzenek

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Abdurrahim Albayrak'a şok ceza

Abdurrahim Albayrak'a şok ceza

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi

Gördükleri şey karşısında heyecanlarını gizleyemediler!

Arkadaşı tarafından dolandırılan adam kendini astı

İstanbul'da dehşet veren olay! Kendini asansör boşluğunda astı

Davullu zurnalı düğün yapmayana kötü haber! Yargıtay'dan emsal karar

Davullu zurnalı düğün yapmayan yandı

Korkunç detaylar! Eşini 46 yerinden bıçaklayıp, can çekişmesini izlemiş

Korkunç! Eşini 46 yerinden bıçaklayıp, can çekişmesini izlemiş

İlginç görüntü! Yeniden ortaya çıktı

İlginç görüntü! Yeniden ortaya çıktı

Gümüşhane'de dişi ağrıyan çocuğu ne Vali ne de Belediye Başkanı ikna edebildi

Ne Vali ne de Belediye Başkanı çare oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.