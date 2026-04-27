Şarjdaki telefon alev aldı! Panik anları kamerada

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tamir için götürüldüğü dükkanda şarjdayken alev alan telefonun yaşattığı panik kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı. Muhammed Uyanıklı isimli şahsın işlettiği tamir dükkandaki telefon, şarjda olduğu esnada alev aldı.

Telefonun yanında oturan küçük bir çocuğun yaşadığı panik ise kameraya yansıdı. O esnada telefonun yanında oturan bir çocuk, yanmaktan son anda kurtuldu.

Küçük çocuk ve çalışanlar korku içerisinde yerinden fırladı. Telefonu alan bir çalışan, yere atarak üzerinde bulunduğu ahşap masanın yanmasını engelledi.
Kaynak: İHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kronik yorgunluk sendromunu hafife almayınKronik yorgunluk sendromunu hafife almayın
Nesli tükenme tehlikesindeydi: Öğrenciler kurtardı!Nesli tükenme tehlikesindeydi: Öğrenciler kurtardı!

