Şark Bülbülü ile yıldızı parladı! Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı

Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev’in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasından olan ve efsane isim Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice'nin son hali görenleri şaşırttı. Utangaç güzel Ayşen Cansev, 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmiştir. Cansev'in yıllar sonraki halini görenler "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" demekten kendini alamadı.

Ayşen Cansev, Şark Bülbülü olmak üzere Yeşilçam'da 10'dan fazla filmde yer almıştır.

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.



