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Şarkıcı Alişan hastalığını ilk kez açıkladı ' Ses tellerimde kist var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 21:20 | Son Güncelleme

Verdiği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek "Yakın zamanda ameliyat masasına yatacağım" dedi. Şarkıcının bu açıklaması hayranlarını korkuttu.

Şarkıcı Alişan hastalığını ilk kez açıkladı ' Ses tellerimde kist var'

Oyuncu sevgilisi Buse Varol'la evlilik hazırlığı yapan şarkıcı Alişan, özel bir mekanda sahne aldı. Müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisi Buse'nin de izlediği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, bilinmeyen hastalığını da ilk kez açıkladı. Alişan'ın bu açıklaması hayranlarını korkuttu.

AMELİYAT MASASINA YATACAK
Konser sonrası sesinin gittiği gözlenen Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek yakın zamanda ameliyat masasına yatacağını belirtti.

"İĞNE YAPTIRIP GELDİM"
Ses tellerindeki kist yüzünden uzun zamandır sıkıntı yaşadığını belirten Alişan, "Konsere iğne yaptırıp geldim. Ses kısıklığı yapıyor. Ayın 5'inde ameliyat olacağım. Normalde küçüktü. Ancak aradan geçen zamanda büyüdü." ifadelerini kullandı.

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ALİŞAN VE BUSE VAROL'UN DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU
Alişan ile sevgilisi Buse Varol Dostlar Mahallesi dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen günlerde ailelerini de tanıştıran çift epey hızlı çıktı. İşte çiftin düğün tarihi... Bu kez elini çabuk tutan Alişan, Buse Varol'la 5 Mayıs'ta nikâh masasına oturacak.

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