Ünlü şarkıcı Altay, İbo Show'un dün ekrana gelen bölümünde sevilen şarkılarını seslendirdi. Yeşim Salkım ile Seren Serengil'in de konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Altay gündem oldu. Peki Şarkıcı Altay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıcı Altay'ın eşi kim? Şarkıları nelerdir? Ünlü sanatçının hayatını, biyografisini ve müzik kariyerine ilişkin detayları sizler için derledik...

ŞARKICI ALTAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Altay, 1970 yılında Rize'da dünyaya geldi.

İlk albümü ''Kalpsizsin'', 2000 yılında yayımlandı. İkinci albümü ''Yolcu Yolunda Gerek'' Haziran 2001'de yayınlandı. 23 Kasım 2002'de ''Seninle'' albümü, 21 Haziran 2004'de ''Anadolu'dan Dünyaya'' albümlerini çıkardı. 29 Mayıs 2007'de ''Zor Bulursun'' albümünü çıkardı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı. 15 Nisan 2011'de ''Elma'' teklisini çıkarmıştır. 9 Nisan 2013'de yine Poll Production ''Berduş'' albümünü çıkarmıştır. Mayıs 2015'de ''Bay Bay'' EP albümü çıkarmıştır.

ŞARKICI ALTAY'IN EŞİ KİM?

Sanatçı Gülsüm Biber ile evlidir. Gülsüm Biber, Altay ile 2002 yılında evlendi. Altay ile tam 20 yıl önce hayatını birleştiren Gülsün Biber eşinin aksine ekranlardan uzak hayat sürmektedir.

ŞARKICI ALTAY'IN ŞARKILARI NELERDİR?

Albümleri

2000 - Kalpsizsin

2001 - Yolcu Yolunda Gerek

2002 - Seninle

2004 - Anadolu'dan Dünyaya

2006 - Öyle Olsun

2007 - Zor Bulursun

2009 - Sana Bayılıyorum

2013 - Berduş

2017 - Ziyaret

EP'leri

2010 - Şekil A

2015 - Bay Bay

Single'ları

2011 - Elma

2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)

2016 - Yolcu Yolunda Gerek

2018 - Kalp Gözüm

2019 - Keşke Aramasaydın

2020 - İki Satır

