Ünlü şarkıcı Altay, İbo Show'un dün ekrana gelen bölümünde sevilen şarkılarını seslendirdi. Yeşim Salkım ile Seren Serengil'in de konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Altay gündem oldu. Peki Şarkıcı Altay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıcı Altay'ın eşi kim? Şarkıları nelerdir? Ünlü sanatçının hayatını, biyografisini ve müzik kariyerine ilişkin detayları sizler için derledik...
Altay, 1970 yılında Rize'da dünyaya geldi.
İlk albümü ''Kalpsizsin'', 2000 yılında yayımlandı. İkinci albümü ''Yolcu Yolunda Gerek'' Haziran 2001'de yayınlandı. 23 Kasım 2002'de ''Seninle'' albümü, 21 Haziran 2004'de ''Anadolu'dan Dünyaya'' albümlerini çıkardı. 29 Mayıs 2007'de ''Zor Bulursun'' albümünü çıkardı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı. 15 Nisan 2011'de ''Elma'' teklisini çıkarmıştır. 9 Nisan 2013'de yine Poll Production ''Berduş'' albümünü çıkarmıştır. Mayıs 2015'de ''Bay Bay'' EP albümü çıkarmıştır.
Sanatçı Gülsüm Biber ile evlidir. Gülsüm Biber, Altay ile 2002 yılında evlendi. Altay ile tam 20 yıl önce hayatını birleştiren Gülsün Biber eşinin aksine ekranlardan uzak hayat sürmektedir.
Albümleri
2000 - Kalpsizsin
2001 - Yolcu Yolunda Gerek
2002 - Seninle
2004 - Anadolu'dan Dünyaya
2006 - Öyle Olsun
2007 - Zor Bulursun
2009 - Sana Bayılıyorum
2013 - Berduş
2017 - Ziyaret
EP'leri
2010 - Şekil A
2015 - Bay Bay
Single'ları
2011 - Elma
2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)
2016 - Yolcu Yolunda Gerek
2018 - Kalp Gözüm
2019 - Keşke Aramasaydın
2020 - İki Satır
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