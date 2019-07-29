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Şarkıcı Arto, Reynmen'e seslendi: Şu karıların soyunmasını durdur

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

Şarkıcı Arto, Hadise ve Ebru Polat'ın 'Ela' şarkısıyla dans etmesinin ardından çektiği videoyla Reynmen'e "Ben de soyunacağım artık yeter" diyerek seslendi.

Sosyal medya fenomeni Reynmen, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Ela ile hayranlarıyla buluştu. Kısa sürede en çok dinlenen şarkıların arasında yerini alan Ela şarkısına Hadise ve Ebru Polat da destek oldu. Arto ise sosyal medya hesabından video paylaşarak Reynmen'e seslendi.

"ELA'DAN SOĞUDUM"

Hadise'nin mayolu Ebru Polat'ın ise göğüs frikiği verdiği dans videolarını gören şarkıcı Arto, paylaştığı video ile Reynmen'e şu sözlerle seslendi: "Yemin ederim Ela'dan soğudum. Reynmen aloo... Bu karıların soyunmasını artık durdur. Yemin ederim bak soyunurum. Ela'dan soğudum, kusacağım artık az kaldı az."

Ebru Polat'ın Arto'nun videosunun altına kahkaha atan emoji koyması dikkat çekti.

Ebru Polat'tan Hadise göndermesi!Ebru Polat'tan Hadise göndermesi!
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Anahtar Kelimeler:
reymen ela Hadise Ebru Polat

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