Tiktok'ta para kazanmak için bu sefer de dini değerler ve tarihi olaylar kullanılmaya başlandı. Söz konusu yayınlara tepki yağdı. Sanal Kabe etrafında tavaf animasyonları oluşturulurken, jeton gönderenlere zemzem ikramı ve şeytan taşlama efektleri sunuluyor. TikTok'ta dikkat çeken bir başka yayında ise Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın cenaze töreni canlandırıldı.

Yayına katılmak isteyen kullanıcılardan yorumlara "Mustafa" yazmaları istenirken, sanal hediye gönderenlerin cenaze kortejindeki yeri değiştirildi. Hediye gönderen kullanıcıların karakterleri ön saflara taşınırken, daha fazla hediye gönderenler cenaze töreninde daha ön sıralarda yer aldı. Yaklaşık 1.600 kişinin izlediği belirtilen yayın, sosyal medyada tepki yağdı.

SANAL HEDİYELERLE YAYINLARIN AKIŞI DEĞİŞİYOR

TikTok'ta gerçek para karşılığında satın alınan jetonlarla gönderilen hediyeler, canlı yayınlardaki animasyonları ve kullanıcıların konumlarını değiştirebiliyor. Böylece izleyiciler, gönderdikleri hediyeler karşılığında yayınların bir parçası haline geliyor.

Slime yoğurma, sanal halay, horon ve düğün konvoyu gibi eğlence amaçlı yayınlarla başlayan akımların dini değerlere ve tarihi olaylara taşınması tepkileri de beraberinde getirdi.

İLAHİYATÇILARDAN SANAL İBADET TEPKİSİ

Sanal tavaf yayınları vatandaşların tepkisini çekerken, ilahiyatçılar hac ve umre gibi ibadetlerin sanal simülasyonlarla yerine getirilemeyeceğine dikkat çekti.

<iframe loading="lazy" id=“mynetVideoEmbed” src=“https://www.mynet.com/tv/embed/8276872” width=“640” height=“360" frameborder=“0” marginheight=“0" marginwidth=“0” scrolling=“No”>

Dini değerlerin para kazanma amacıyla kullanılmasına tepki gösteren ilahiyatçılar, şu ifadeleri kullandı:

"İslam'a göre sanal bir ibadet olmaz. İbadetlerde amaç kesinlikle bizzat insanın sözüyle, bedeniyle, ruhuyla katılmasıdır. Sanal bir şekilde ibadet yaptırılarak insanlardan para talep etmek, bu dini sömürü aygıtı olarak kullanmak demektir."