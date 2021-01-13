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Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı!

13.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı!

2012 yılında ‘212’ şarkısıyla büyük bir popülerliğe kavuşan rap şarkıcısı Azealia Banks, son günlerde yarattığı olayla adından sıklıkla söz ettiriyor. Dünyaca ünlü şarkıcı taşınırken ölen kedisinin mezarını yanında götürmek istedi. Mezarı taşımak için bir yol düşünen Banks, çareyi kedisini yakmakta buldu. Kedisinin naaşını yakan Banks bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Banks yarattığı polemiklerle sanat dünyasında büyük ses getirmeyi başardı. İlk olarak Elon Musk’ın kendisi ve sevgilisi Grimes’e üç kişilik ilişki teklif ettiğini iddia eden Banks magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından ise Banks, Rihanna’nın telefon numarasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Doja Cat ve Megan Tee Stallion’un vücutları için yorum yapmayı ihmal etmeyen Azealia Banks, Lana Del Rey’le kavgaya tutuştu. Skandallarının arkası kesilmeyen Banks pek çok isimle davalık oldu.

KEDİSİNİN CESEDİNİ YAKTI

azelia banks

Yaşadığı Kaliforniya'dan Miami'ye taşınmaya karar veren şarkıcı, geçtiğimiz yıl kaybettiği kedisini de yanında götürmek için akıl almaz bir şey yaptı. Kedisi Lucifer'ın cesedini mezarını kazarak çıkaran Azealia Banks, daha sonra cesedi tencerede kaynatarak hayvanın kemiklerini etinden ayrıştırdı.

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Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Banks tepkileri üzerine çekti.

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iğrenç mahlukat.

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