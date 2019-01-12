Şarkıcı Berkay'dan Arda Turan'a gözdağı!

Futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla eğlenirken, Berkay ile çıkan tartışma sonucu kafa atarak burnunu kırmıştı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanan Berkay, Ece Erken'e önemli açıklamalarda bulundu.

Duruşma öncesi Berkay, Söylemezsem Olmaz moderatörü Ece Erken'e çok özel açıklamalarda bulundu. Ece Erken canlı yayında Berkay'ın kendisine anlattıkları şöyle anlattı: "Karımın hakkını kimseye yedirmem. 30 Ocak'ta herkesin gözünün içine baka baka söyleyeceklerim olacak! Gizlilik kararı da yok her şey açığa çıkacak."



