Şarkıcı Burak Kut'un yıllar içindeki değişimi şaşırtıyor! 'Bebeto' lakabıyla senelere meydan okuyordu...

'Bebeto' lakaplı sevilen şarkıcı Burak Kut, şimdilerde 48 yaşında. Yaşına rağmen yüzünün gençliği ile bilinen sanatçının son hali sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

BURAK KUT'UN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ 'YOK ARTIK' DEDİRTİYOR!

48 yaşındaki sevilen şarkıcı Burak Kut, son olarak 2018 yılında çıkardığı 'Hoppa' isimli single'ı ile biliniyor. 90'lı yıllardan bu yana pek çok albüm ve single ile halkın karşısına çıkan sevilen isim, daha önce 2014 yılında Kanal D ve sonra atv'de yayınlanan Bülent Emrah Parlak ile başrol olarak paylaştığı Ankara'nın Dikmen'i dizisinde Latif Kutlu karakteriyle oynamıştı.

Burak Kut, ayrıca Tozkoparanlar dizisinde ve Exxen'de yayınlanan Yetiş Zeynep dizisinde de rol aldı.

Sevilen ismin gençliğinde sahip olduğu yüzü 48 yaşında halen taşıması sevenlerini şaşırttı.

Kut, sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. İşte Burak Kut'un son hali ve yıllar içinde halen genç kalan yüzü...



