MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı! "Bu nasıl bir fizik"

Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı! "Bu nasıl bir fizik"

01.08.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok takip edilen kadın şarkıcılarından biri olan Derya Uluğ, müzik kariyerinin yanı sıra giyimiyle de gündeme geliyor. Fiziğiyle hayran bırakan 36 yaşındaki Uluğ, yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı.

Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı! "Bu nasıl bir fizik"

Okyanus, Kanunlar Gibi, Hadi Çal parçalarıyla akıllara kazınan Derya Uluğ, sosyal medyada rüzgar gibi esiyor. Instagram'da bir milyon takipçisi bulunan sanatçı, iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

YIRTMAÇLI ETEĞİYLE BEĞENİ TOPLADI

Derya Uluğ iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı!

Yırtmaçlı eteğiyle poz veren Uluğ, binlerce beğeni aldı.

Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı!

O poza, "Bu nasıl bir fizik", "Maşallah abla" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı!

Muğla Üniversitesi ve Haliç Üniversitesinde eğitim alan Uluğ 2016 yılından beri müzik piyasasında aktif olarak rol alıyor.

Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı!

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı.

Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı!

Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı!

Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Simge Sağın sırt dekolteli elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu!Simge Sağın sırt dekolteli elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu!
Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."
Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası' Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'
Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı

Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı

Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür"

Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür"

Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

İlginizi Çekebilir

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.