Şarkıcı Derya Uluğ yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı! "Bu nasıl bir fizik"

Okyanus, Kanunlar Gibi, Hadi Çal parçalarıyla akıllara kazınan Derya Uluğ, sosyal medyada rüzgar gibi esiyor. Instagram'da bir milyon takipçisi bulunan sanatçı, iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

YIRTMAÇLI ETEĞİYLE BEĞENİ TOPLADI

Derya Uluğ iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Yırtmaçlı eteğiyle poz veren Uluğ, binlerce beğeni aldı.

O poza, "Bu nasıl bir fizik", "Maşallah abla" gibi yorumlar geldi.

Muğla Üniversitesi ve Haliç Üniversitesinde eğitim alan Uluğ 2016 yılından beri müzik piyasasında aktif olarak rol alıyor.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı.





