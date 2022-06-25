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Şarkıcı Ebru Polat bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...

25.06.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından olay yaratan paylaşımlara imza atmaya devam ediyor. Takipçileriyle sık sık iletişim kurmayı seven güzel şarkıcı, son olarak mini dekolteli elbisesiyle bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattığı fotoğrafıyla olay yarattı. Ebru Polat'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Şarkıcı Ebru Polat bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...

Hatay'a gidip konser veren ve mini dekolteli elbisesiyle adeta dudak uçuklatan Ebru Polat paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından yine cesur bir paylaşıma imza atan Ebru Polat, mini elbisesiyle bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattığı pozunu paylaştı. Ebru Polat'ın bu pozu resmen olay yarattı.

MİNİ ELBİSELİ POZU VE DEKOLTESİYLE MEST ETTİ

Son olarak Hatay'a gidip konser veren güzel şarkıcı Ebru Polat, konserde giydiği mini dekolteli elbisesiyle takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

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Işıltılı bir videoyla dekolteli elbisesini paylaşan güzel şarkıcı, güzelliği ve fiziğiyle adeta yorum yağmuruna tutuldu.

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Takipçileri Ebru Polat'ın paylaşımına, "Hatay'ı güzelliğinle aydınlattın" tarzında yorumlarda bulundu.

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AYAKKABILARINI BAĞLATTIĞI ANLAR OLAY OLDU

Güzel şarkıcı son olarak bacaklarını kaldırıp ayakkabılarını bağlattığı anları paylaştı. Mini dekolteli elbisesiyle cesur bir poz veren Polat'a adeta beğeni yağdı.

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Ebru Polat paylaşımının altına "Centilmen erkek, ayakkabını giydiririr.. katılıyormusunuz?" yorumunda bulundu.

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Ebru Polat Instagram
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