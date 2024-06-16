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  4. Şarkıcı Ebru Polat bikinisi ile bahçe suladı! O anları paylaşınca yorum yağdı

Şarkıcı Ebru Polat bikinisi ile bahçe suladı! O anları paylaşınca yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 08:27
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Sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat son paylaşımıyla da adından yine söz ettirdi. Bikinisiyle bahçeyi sulayan Polat'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ünlü şarkıcının kocaman bahçesinde yer alan büyük havuz ise dikkat çekti.

Şarkıcı Ebru Polat bikinisi ile bahçe suladı! O anları paylaşınca yorum yağdı

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılara imza atan Ebru Polat paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

İddialı paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan Ebru Polat bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

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"FİZİĞİ ÇOK GÜZEL"

Polat, bikinisiyle bahçeyi suladı. Kocaman bahçede yer alan havuz ise gözlerden kaçmadı.

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Polat paylaşımında ise, "Bahçeyi hep ben sularım... Bahçe sulamayı sevenler burada mı? En sevdiğiniz ev işi nedir?" diye sordu.

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Şarkıcıya "Ben de bahçe sulamayı severim", "Fiziği çok güzel", "Havuz kocaman" gibi yorumlar yapıldı.

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Ebru Polat
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