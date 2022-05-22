Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şaşırttı

Cesur paylaşımlarına tam gaz devam eden Ebru Polat bu defa takipçilerini şaşırttı. Yüzüne filtre yapmadığı videoyu sosyal medya hesabındaki hikaye kısmından paylaşan Polat'taki değişiklik gözlerden kaçmadı.

EBRU POLAT FİLTRESİZ HALİNİ PAYLAŞTI

38 yaşındaki Ebru Polat Hazmedemeyenlere Soda, Çilli Bom, Sol Yanım gibi şarkıları seslendirdi.

Şimdilerde güzellik merkezi işini yürüten Polat, Instagram'ın en cesur isimlerinden biri.

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Polat, yüzüne filtre yapmadığı videosunu paylaşınca görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin ayaklarını yıkayan Polat'ın bu videosu da dikkat çekmişti.

Fotoğraflarda filtre uygulayan Polat'ın videodaki filtesiz görüntüsü dikkat çekmişti.

İşte filtreli ve filtresiz hali...



