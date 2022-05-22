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Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şaşırttı

22.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 2,8 milyon takipçisi için birbirinden cesur pozlar paylaşan Ebru Polat, son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Polat filtresiz halini paylaşınca görenleri şaşırttı.

Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şaşırttı

Cesur paylaşımlarına tam gaz devam eden Ebru Polat bu defa takipçilerini şaşırttı. Yüzüne filtre yapmadığı videoyu sosyal medya hesabındaki hikaye kısmından paylaşan Polat'taki değişiklik gözlerden kaçmadı.

EBRU POLAT FİLTRESİZ HALİNİ PAYLAŞTI

38 yaşındaki Ebru Polat Hazmedemeyenlere Soda, Çilli Bom, Sol Yanım gibi şarkıları seslendirdi.

Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şok etti

Şimdilerde güzellik merkezi işini yürüten Polat, Instagram'ın en cesur isimlerinden biri.

Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şok etti

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Polat, yüzüne filtre yapmadığı videosunu paylaşınca görenleri şaşırttı.

Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şok etti

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin ayaklarını yıkayan Polat'ın bu videosu da dikkat çekmişti.

Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şok etti

Fotoğraflarda filtre uygulayan Polat'ın videodaki filtesiz görüntüsü dikkat çekmişti.

Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şok etti

İşte filtreli ve filtresiz hali...

Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şok etti

Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şok etti

Şarkıcı Ebru Polat filtresiz halini paylaştı! Doğal haliyle görenleri şok etti


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Ebru Polat Instagram
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