Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı.

98 vakanın olduğu Türkiye'de bir kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşların yurda geri dönmeleri için bir sefer düzenlendi.Uçağı ise şarkıcı Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez kullandı. Nişanlısının böyle bir uçuşu gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olan şarkıcı, yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından paylaştı.

AVRUPA'DAN 2 BİN 807 VATANDAŞIMIZ GELDİ

Koronavirüsün Avrupa'da etkisini göstermesinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlar, ülkeye dönmek için harekete geçti. Bu kapsamda çalışma yürüten bakanlıklar, Avrupa'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi.

NİŞANLISIYLA 15 GÜN EVDE KALACAK

Avrupa'dan Türkiye'ye gelen TK 1702 sefer sayılı uçuşu ise ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez gerçekleştirdi. Nişanlısının böyle anlamlı bir uçuş gerçekleştirmesiyle çok mulu olan şarkıcı yaşadığı duyguları Instagram hesabından şu sözlerle anlattı: