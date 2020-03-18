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Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 09:15 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, Avrupa'da yaşayan 2 bin 807 Türk vatandaşın yurda dönüşlerini sağlamak için düzenlenen uçuşu gerçekleştirdi. Virüse karşı "Evde kalın" çağrısı yapan Seçkin ise yurt dışından dönen nişanlısıyla birlikte evlerinde kendilerini karantinaya aldı.

Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı.

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98 vakanın olduğu Türkiye'de bir kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşların yurda geri dönmeleri için bir sefer düzenlendi.Uçağı ise şarkıcı Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez kullandı. Nişanlısının böyle bir uçuşu gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olan şarkıcı, yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından paylaştı.

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AVRUPA'DAN 2 BİN 807 VATANDAŞIMIZ GELDİ

Koronavirüsün Avrupa'da etkisini göstermesinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlar, ülkeye dönmek için harekete geçti. Bu kapsamda çalışma yürüten bakanlıklar, Avrupa'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi.

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NİŞANLISIYLA 15 GÜN EVDE KALACAK

Avrupa'dan Türkiye'ye gelen TK 1702 sefer sayılı uçuşu ise ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez gerçekleştirdi. Nişanlısının böyle anlamlı bir uçuş gerçekleştirmesiyle çok mulu olan şarkıcı yaşadığı duyguları Instagram hesabından şu sözlerle anlattı:

"Canım benim... Hayatının en duygusal uçuşunu bugün yaptığına eminim... Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz elbette ama bu senin için çok önemliydi. Kaptanlığını tebrik ediyor,sana bir ömür boyu emniyetli ve sağlıklı uçuşlar diliyorum. Bugün gerçekleştirilen Türk Vatandaşlarının Avrupa'dan tahliyesi kapsamında İstanbul Havalimanına ilk inişi nişanlım Çağrı Terlemez gerçekleştirdi. TK 1702 sefer sayılı bu uçuşu hayatı boyunca unutmayacağına eminim... Ben de nişanlımla beraber tüm kabin ekibi ve aileleri gibi önlem amaçlı 15 gün evdeyim, lütfen sizler de bu günleri evinizde,kurallara uyarak ve içinize dönerek geçirin... Hayatın en yakın zamanda normale dönmesi ve bu virusün en kısa zamanda gezegenimizi terk etmesi dileğiyle..."

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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin, karantina,

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Bu insanlar niye kyk yurtlarına yerleştirilmiyor ? Diğer insanlar ile aralarında ki fark ne ?
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