Şarkıcı Edis belediye otobüsünden paylaştı!

28 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131 Edis, instagram'da payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131na, 'Dikkat dikkat! Bug\u00fcn otob\u00fcste kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kabilirim' notunu yazd\u0131.\n\nTakip\u00e7ileri Edis'in foto\u011fraf\u0131na yorum ve be\u011feni ya\u011fd\u0131rd\u0131. M\u00fcze bah\u00e7esine u\u00e7tu! Bin 800 y\u0131ll\u0131k tarihi eser parampar\u00e7a olduKevin Spacey 'taciz su\u00e7lamas\u0131yla' hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7: 'A\u015fk\u0131m \u00e7ok ya\u015fa'
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