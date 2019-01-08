MAGAZİN

Şarkıcı Edis belediye otobüsünden paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.01.2019 02:09 | Son Güncelleme

Şarkıcı Edis Görgülü, otobüsle seyahat ederken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Şarkıcı Edis belediye otobüsünden paylaştı!

28 yaşındaki şarkıcı Edis, instagram'da paylaştığı fotoğrafına, 'Dikkat dikkat! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim' notunu yazdı.

edis

Takipçileri Edis'in fotoğrafına yorum ve beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Edis Görgülü Şarkıcı Edis

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