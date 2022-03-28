Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Neden çıplak resim atıyorsun?'

Exatlon Challenge yarışması ile ünlenen Elanur müzik çalışmalarına devam ediyor. Kısa mini elbisesinin ardından bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Elanur'a yağmur gibi yorum yağdı.

CESUR POZUNA YORUM YAĞDI

Twitch yayıncısı ve müzisyen Elanur bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Elanur'a, "Abla bunlar şarkıdan iyiymiş", "Yine 144p filtresi eklemiş hiçbir şey net değil", "Abla neden çıplak resim atıyorsun?" gibi yorumlar geldi.

Sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlarda bulunan Elanur Pat'ın 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Elanur Pat bornozlu, dekolteli ve mini etekli pozlarına Instagram hesabında yer veriyor.





