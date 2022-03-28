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Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Neden çıplak resim atıyorsun?'

28.03.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni şarkı çıkaran Elanur'un Instagram pozuna yorum yağdı. Cesur pozuyla kamera karşısına geçen Elanur'a, "Neden çıplak resim atıyorsun?" yorumu geldi.

Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Neden çıplak resim atıyorsun?'

Exatlon Challenge yarışması ile ünlenen Elanur müzik çalışmalarına devam ediyor. Kısa mini elbisesinin ardından bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Elanur'a yağmur gibi yorum yağdı.

CESUR POZUNA YORUM YAĞDI

Twitch yayıncısı ve müzisyen Elanur bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Niye çıplak resim atıyorsun?'

Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Elanur'a, "Abla bunlar şarkıdan iyiymiş", "Yine 144p filtresi eklemiş hiçbir şey net değil", "Abla neden çıplak resim atıyorsun?" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Niye çıplak resim atıyorsun?'

Sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlarda bulunan Elanur Pat'ın 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Niye çıplak resim atıyorsun?'

Elanur Pat bornozlu, dekolteli ve mini etekli pozlarına Instagram hesabında yer veriyor.

Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Niye çıplak resim atıyorsun?'

Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Niye çıplak resim atıyorsun?'

Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Niye çıplak resim atıyorsun?'

Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Niye çıplak resim atıyorsun?'

Şarkıcı Elanur'un o pozu olay oldu! 'Niye çıplak resim atıyorsun?'

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Anahtar Kelimeler:
bikini Instagram
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