MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Fatma Turgut'tan konserine gelemeyen hayranına büyük sürpriz!

Şarkıcı Fatma Turgut'tan konserine gelemeyen hayranına büyük sürpriz!

02.08.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Düzce'deki konserine gelemeyen hayranı için sürpriz yaptı. Fatma Turgut video konferans ile “Kübra” isimli hayranına “Değmesin Ellerimiz” adlı şarkıyı söyledi.

Şarkıcı Fatma Turgut'tan konserine gelemeyen hayranına büyük sürpriz!

Dünya Düzce Günleri kapsamında Fatma Turgut bir konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Turgut, şarkılarını konser alanını dolduran sevenleri için söyledi. Yoğun katılımın olduğu konseri cep telefonları ile ölümsüzleştiren vatandaşlar, Fatma Turgut'a şarkılarında tek ağızdan eşlik etti.

AW680602_02

HAYRANINA SÜRPRİZ YAPTI

Konser alanını dolduran vatandaşlarla da sohbet eden Fatma Turgut, seyircilerden birinin telefonunu alarak konserine gelemeyen “Kübra” isimli hayranı ile video konferans yaptı.

AW680602_03

Fatma Turgut video konferans ile bağlandığı hayranına, “Durun durun küçük bir şok yaşıyor. Kübra hanım gerçekten küçük bir şok yaşıyor. Biz onu pekiştirelim” diyerek telefonu konser alanına çevirip “Değmesin Ellerimiz” şarkısını seslendirdi.

AW680602_07

Şarkıcı, binlerce kişinin eşlik ettiği şarkının ardından “Kübra” isimli hayranına teşekkür ederek şarkısını seslendirmeye devam etti. Düzcespor formasının hediye edildiği Fatma Turgut, Düzcespor’a 2. Lig'de başarılar diledi. (İHA)

AW680602_10

AW680602_16

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar'ın Metin'inin sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz! Arka Sokaklar'ın Metin'inin sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!
Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"
Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptıAcun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
Fatma Turgut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı

Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.