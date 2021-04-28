Şarkıcı Gökçe Kılınçer ve eski yapım şirketi davalık oldu

Müzik Şirket ise cayma hakkının iptal edilmesi için sanatçıya dava açtı. Mahkeme, dosyayı bilirkişiye göndererek duruşmayı erteledi.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Gökçe Kılınçer'in avukatı aracılığıyla mahkemeye sunmuş olduğu dilekçede "Müvekkilim Gökçe Kılınçer, söz yazarı ve bestecisi olmak suretiyle 'Güneşin Kızkardeşi', 'Kalbimde İzi Var', 'Aşk Beni Bulunca', 'O Beni Bilmez' ve 'Bilmece' müzik eserlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahibidir. Eserlerin icraları ve aranjmanları da yine müvekkilim tarafından gerçekleştirilmiştir. Müzik şirketinde sözleşme imzalanmaksızın, albümün çıkarılması için kayıt tescillerinin yapılması gerektiğini belirterek, müvekkilimin iyi niyetinden faydalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"MÜVEKKİLİMİN MENFAATLERİ ZEDELENMİŞTİR"

Dilekçede ayrıca "Müvekkilim yıllarca hiçbir ücret elde edemediği eserleri halen müzik şirketi gelir elde etmeye devam etmektedir. Müvekkilimin menfaatleri zedelenmiştir. Bizim tarafımızdan cayma hakkının kullanıldığına ilişkin ihtarname gönderilmiş ve akabinde davacı tarafından cayma hakkının reddedilmesi davası açılmıştır" diyerek cayma hakkının kabul edilmesini talep etti.

"SANATÇI ESERLERİN TÜM MALİ HAKLARINI DEVRETMİŞTİR"

Dokuz Sekiz Müzik Şirketi ise dava dilekçesinde "Gökçe Kılınçer ile müvekkilimiz olan şirket anlaşma yapmış ve sanatçı eserlerin tüm mali haklarını şirkete devretmiştir. Daha sonra ise sanatçı müvekkilimize cayma hakkını kullanmak için ihtarname göndermiştir. Bu hakkın kullanılması için gerekli koşullar oluşmamıştır" diyerek açtıkları cayma hakkının iptal davasının kabul edilmesini, karşı tarafın cayma hakkını kullanması talebinin ise reddedilmesini talep etti. Duruşma dosyanın bilirkişiye gönderilerek eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.