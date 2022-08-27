Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

Yılların sanatçısı Gülben Ergen hem güzelliği hem de düzgün fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Fit görünümüyle genç kızları kıskandıran Gülben Ergen, sahne kostümleriyle beğeni topluyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

50 yaşındaki üç çocuk annesi Gülben Ergen yıllara meydan okuyor.

Göğüs dekolteli kostümüyle sahne alan Gülben Ergen, sosyal medyada çok beğenildi.

O pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Gülben Ergen 1988 yılından beri sanat kariyerinde aktif rol alıyor.

Sosyal medya tarafında da güçlü olan ismin 5.2 milyon takipçisi bulunuyor.





