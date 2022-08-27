MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

27.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 yaşındaki Gülben Ergen sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirdi. Zaman zaman sahne alarak hayranlarıyla buluşan Gülben Ergen, sahnede tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekti.

Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

Yılların sanatçısı Gülben Ergen hem güzelliği hem de düzgün fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Fit görünümüyle genç kızları kıskandıran Gülben Ergen, sahne kostümleriyle beğeni topluyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

50 yaşındaki üç çocuk annesi Gülben Ergen yıllara meydan okuyor.

Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

Göğüs dekolteli kostümüyle sahne alan Gülben Ergen, sosyal medyada çok beğenildi.

Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

O pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

Gülben Ergen 1988 yılından beri sanat kariyerinde aktif rol alıyor.

Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

Sosyal medya tarafında da güçlü olan ismin 5.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

Şarkıcı Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı kıvrak müşterisiyle dans etti!TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı kıvrak müşterisiyle dans etti!
Eski videosu tekrar gündem oldu! Sunucuyu herkesin içinde rezil etti Eski videosu tekrar gündem oldu! Sunucuyu herkesin içinde rezil etti
'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?''Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'
Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Gülben Ergen yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun

31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı!

Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı!

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!

Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!

İlginizi Çekebilir

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.