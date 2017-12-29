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Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 15:10 | Son Güncelleme 59 dakika önce

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü şarkıcı Hatice kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı.

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

Şarkıcı Hatice geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s de arkadaşlarıyla yemekteydi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatice, ‘Kürk bana eski sevgilimden kaldı. Her yeri gerçek değil sanırım. Hayvan severler kızmasın lütfen.’ dedi.

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Son dönemde sosyal medyada yaşanan taciz ve çirkin tekliflere kendisinin de çok sık maruz kaldığını söyleyen Hatice, ‘Bir sürü mesaj yazanlar var.

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Dubaili bir iş adamı yazmıştı ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. ‘İki gün buyurun misafirim olun’ dedi.

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Devamlı isim değiştirerek yazan sapıklar da var. Onlarda devam ederlerse yakında ifşa edeceğim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar.’

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şarkıcı hatice ahlaksız teklif

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