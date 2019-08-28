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Şarkıcı İrem Derici'ye taciz olayına jet iddianame

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelen ve daha sonra da çiçekle gelerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla dün serbest bırakılan E.K. (33) hakkında jet iddianame düzenlendi.

Şarkıcı İrem Derici'ye taciz olayına jet iddianame

Savcılık, şüpheli E.K hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli E.K. asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

İrem Derici'nin tacizci isyanı! Röportaj yaptılarİrem Derici'nin tacizci isyanı! Röportaj yaptılar

İrem Derici’yi evinin önüne gelip mesaj atarak taciz eden kişi gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.

EVİNİN YAKININDA KALAN TACİZCİ RÖPORTAJ VERDİ!

Serbest bırakılan tacizci İrem Derici’nin evinin önüne tekrar gitti. Dahası evin yakınlarındaki otelde kaldığını söyleyen tacizciyle Kanal D röportaj yaptı. Söz konusu röportajı İrem Derici’nin kırmızı elbiseli bir fotoğrafıyla ekranlara yansıtan Kanal D’ye çok sert tepki gösterildi.

"ŞAKA MISINIZ YA!"

Olayla ilgili gece saatlerinde paylaşımlar yapan Derici, “Yani ne diyeyim lanet olsun! Adam salınıyor, o yetmiyor 2 saat önce tekrar evimin oralarda elini kolunu sallaya sallaya gezerken kendisine mikrofon uzatılıyor! Şaka mısınız ya! Şu saatten sonra başıma bir şey gelirse sorumlusu buna çanak tutanlardır! Yazıklar olsun!!!” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici taciz

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