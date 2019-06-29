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Şarkıcı İzel'in acı günü: Kabullenmekte zorlanıyorum

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Şarkıcı İzel, 20 yıllık doktor ve arkadaşının ölümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı İzel'in acı günü: Kabullenmekte zorlanıyorum

Sevilen şarkıcı İzel, yakın arkadaşının ölüm haberiyle sarsıldı. Aynı zamanda doktoru olan arkadaşını kaybeden ünlü şarkıcı duygularını Instagram hesabından paylaştı.

"MEĞER SEN DÖNÜLMEYEN BİR YERE GİTMİŞSİN"

İzel arkadaşı için gönderisinin altına şu notları düştü:

"Dün seni aradım. 'Aradığınız numaraya ulaşılamıyor' dendi. Neyse 'görünce bana mutlaka döner' dedim ama ilk defa dönmedin. Meğer sen dönülmeyen bir yere gitmişsin. İnşallah orası cennetin en güzel köşesidir. Ben hiç senin kadar hayatı seven , mutlu, şer kelimesini bilmeyen birini daha tanımadım. 20 yıldır benim canım kardeşim ve doktorumdun. Bu hayatta ki tek amacın şifa vermekti. Mesleğine ve tüm canlılara aşkla bağlıydın."

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"KABULLENMEKTE ZORLANIYORUM"

"Allah önce anneciğine, iyileştirdiğin insanlara seni çok seven bir sürü dostuna , sabır kuvvet versin. Canım Kaan'ım mekanın cennet ruhun Şad olsun. Hayatı anlamakta ve hayata senin kadar bağlı kıymetlilerin çok erken gitmesini kabullenmekte çok zorlanıyorum. Allah rahmet eylesin kardeşim."

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Anahtar Kelimeler:
izel cenaze

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