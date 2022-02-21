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Şarkıcı Kader kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Kader kaç yaşında ve neden cezaevine girdi?

21.02.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle 90'lı senelerde adından çokça bahsettiren ve şarkıları ile hatırlanan şarkıcı Kader bu akşam İbo Show'un konuklarından biri oldu. Adamım şarkısı ile büyük çıkış yapmış olan Kader'in hayatı ve neden cezaevine girdiği merak ediliyor. Peki Şarkıcı Kader kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Kader kaç yaşında ve neden cezaevine girdi?

Şarkıcı Kader kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Kader kaç yaşında ve neden cezaevine girdi?

Adamım şarkısı ile özellikle 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader uzun süre aradan sonra bu akşam ilk kez İbo Show'un konuklarından biri oldu. Bir dönem "Yanlış anlaşıldım" diyerek cezaevine girmiş olan Kader İstanbul doğumlu. Peki özel hayatını her daim kameralardan uzakta yaşayan Kader kimdir?

ŞARKICI KADER KİMDİR?

Kader, arabesk veya fantezi olarak adlandırılan türde şarkı söyleyen küçük yıldızlardan biriydi. 1979 senesinde İstanbul'un Çağlayan semtinde doğmuştur. İlkokulu bitirdikten sonra Kabataş Ticaret Meslek Lisesi'nde ikinci sınıfa kadar okudu ve sonra okulu bırakmıştır. Kader, daha ilkokul çağlarında profesyonel olarak şarkı söylemeye başlamıştır. O dönemde düğün salonlarında şarkı söylüyordu. Kader, 14 yaşına geldiğinde artık müzik kariyerinde de ileriye doğru bir adım atmıştır. Ona Buna Bakma Bana Takıl Bana ile o da albümlü şarkıcılar kervanına katılan isim, kısacık zaman içinde 8 albüm çıkarmıştır ve sonrasında başına talihsiz olaylar da gelmiştir.

ŞARKICI KADER NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Hasan Heybetli'nin “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçundan yargılandığı davaya ismi karışmış olan ve uzun süre cezaevinde kalan Kader, yeni bir hayat kurmaya çalışmakta. O davada kendini "Kaset çıkarmam konusunda bana yardım edebileceği düşündüğüm için görüşmeye gitmiştim, o sırada gözaltına alındım" diye savunan şarkıcı, sonunda hayalindeki albüme olmasa da single hayaline kavuşmuş oldu.

Davaya adı karışan Kader uzun süre cezaevinde kaldı. Daha sonra özgürlüğüne kavuştuktan sonra ara verdiği müzik dünyasına geri döndü. Çocuk şarkıcı olarak kariyerine başlamış olan Kader, şarkıcılığı sürdürmekte. Şu sıralar Almanya'da yaşayan Kader, zaman zaman ülkedeki Türk dinleyicilere yönelik turnelere de çıkmakta.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi İbo Show
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