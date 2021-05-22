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Şarkıcı Kalben'e yeni klibinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan eşlik etti!

22.05.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece Sen adlı şarkısıyla ünlenen şarkıcı Kalben, müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni albüm hazırlıkları içinde olduğu bilinen Kalben, ilk olarak 'Şanssız Mücadeleci' adlı şarkısına klip çekti. Sosyal medya hesabından klibini paylaşan ünlü şarkıcıya, Ahmet Mümtaz Taylan eşlik ettiği görülen klibi büyük beğeni topladı.

Şarkıcı Kalben'e yeni klibinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan eşlik etti!

Müzik kariyerinin yanı sıra her yaptığı ve söylediği ile adından söz ettiren şarkıcı Kalben'den hayranlarını sevindiren haber geldi. 'Şanssız Mücadeleci' adlı parçasına yeni imajıyla klip çeken ünlü şarkıcı, heyecanla beklenen video klibini İnstagram hesabından müzik sevenlerin beğenisine sundu. Kalben klibiyle hayranlarını sevindirirken, kendisine eşlik eden usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile gözükmesi ise herkesi şaşırttı.

KALBEN'DEN HAYRANLARINA ÇİFTE SÜRPRİZ

Kendine has sesi ve şarkı söylemesiyle gönüllere taht kuran 35 yaşındaki şarkıcı Kalben'den hayranlarına çifte sürpriz geldi. 'Sadece Sen', 'Heydi Söyle' adlı şarkıları seslendirmesiyle bir döneme damgasını vuran başarılı şarkıcı bu kez de yepyeni şarkısına klip çekmesiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde saçlarını bakır tonlarına boyayarak imaj değişikliğine giden Kalben, yeni imajıyla yepyeni bir klip çekti.

Şarkıcı Kalben'e yeni klibinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan eşlik etti!

'Şanssız Mücadeleci' adlı parçasına çektiği klibi İnstagram hesabından yayınlayarak sevenlerine sürpriz yaptı. Ancak Kalben'in klibinde başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile kamera karşısına çıkmasıyla hayranlarına ikinci bir sürprizi yaptı.

"HAYAT KISA EMEL, MEMELER SARKIYOR"

Geçtiğimiz haftalarda imaj değişikliğine giden Kalben, yeni imajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Ancak bir takipçisinden yeni imajı için gelen "Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya, seni çok seviyorum." şeklindeki mesaja Kalben epey sinirlenerek tepki göstermişti.

Kalben güzelliğin zayıf olmak olmadığını söyleyerek, “Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerce üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor." ifadelerini kullandı.Bu durumun özgürlük olduğunu belirten Kalben, "Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor” sözleriyle yanıt vermesiyle dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Kalben
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