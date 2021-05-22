Şarkıcı Kalben'e yeni klibinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan eşlik etti!

Müzik kariyerinin yanı sıra her yaptığı ve söylediği ile adından söz ettiren şarkıcı Kalben'den hayranlarını sevindiren haber geldi. 'Şanssız Mücadeleci' adlı parçasına yeni imajıyla klip çeken ünlü şarkıcı, heyecanla beklenen video klibini İnstagram hesabından müzik sevenlerin beğenisine sundu. Kalben klibiyle hayranlarını sevindirirken, kendisine eşlik eden usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile gözükmesi ise herkesi şaşırttı.

KALBEN'DEN HAYRANLARINA ÇİFTE SÜRPRİZ

Kendine has sesi ve şarkı söylemesiyle gönüllere taht kuran 35 yaşındaki şarkıcı Kalben'den hayranlarına çifte sürpriz geldi. 'Sadece Sen', 'Heydi Söyle' adlı şarkıları seslendirmesiyle bir döneme damgasını vuran başarılı şarkıcı bu kez de yepyeni şarkısına klip çekmesiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde saçlarını bakır tonlarına boyayarak imaj değişikliğine giden Kalben, yeni imajıyla yepyeni bir klip çekti.

'Şanssız Mücadeleci' adlı parçasına çektiği klibi İnstagram hesabından yayınlayarak sevenlerine sürpriz yaptı. Ancak Kalben'in klibinde başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile kamera karşısına çıkmasıyla hayranlarına ikinci bir sürprizi yaptı.