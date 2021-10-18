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Şarkıcı Linet'den şaşırtan itiraf! "İsrail'de asker kaçağıyım"

18.10.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün sahneye çıkan şarkıcı Linet, “İsrail’de doğdum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” dedi.

Şarkıcı Linet'den şaşırtan itiraf! "İsrail'de asker kaçağıyım"

Ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam İstanbul Yeşilköy’de bir açılışta konser verdi.

İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen 46 yaşındaki Linet, şöyle konuştu:

"NE ZAMAN ASKERLİK VAKTİ DEDİLER TÜRKİYE'YE GELDİM"

"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum.Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."

İlk albümünü 10 yaşında İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı.

Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlandı. Linet, Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Asker İsrail Linet
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