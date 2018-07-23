MAGAZİN

Şarkıcı Simge Sağın 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, yaklaşık dört senedir birlikte olduğu erkek arkadaşı Ozan Bayraşa ile ilişkilerini tükendiklerini için sonlandırdığını açıkladı.

Şarkıcı Simge Sağın 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Şarkıcı Simge Sağın, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ozan Bayraşa ile yollarını ayırdı.

Biten ilişkisi hakkında konuşan Sağın, "Tükendiği için bitti. Ozan'la 4 yıllık çok güzel bir ilişki yaşadık fakat dostluk çerçevesinde ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. İkimiz de yorulduk ve medeni bir şekilde ayrıldık. Ayrılalı 1 hafta 10 gün kadar oldu.

"ENERJİMİ SAĞLIĞIMA VE İŞİME HARCAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Enerjimi sağlığıma, işime harcamaya çalışıyorum. Herkes iyi olsun istiyorum, Ozan'ın da iyi olmasını istiyorum."

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