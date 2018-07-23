Şarkıcı Simge Sağın 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Şarkıcı Simge Sağın, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ozan Bayraşa ile yollarını ayırdı.

Biten ilişkisi hakkında konuşan Sağın, "Tükendiği için bitti. Ozan'la 4 yıllık çok güzel bir ilişki yaşadık fakat dostluk çerçevesinde ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. İkimiz de yorulduk ve medeni bir şekilde ayrıldık. Ayrılalı 1 hafta 10 gün kadar oldu.

"ENERJİMİ SAĞLIĞIMA VE İŞİME HARCAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Enerjimi sağlığıma, işime harcamaya çalışıyorum. Herkes iyi olsun istiyorum, Ozan'ın da iyi olmasını istiyorum."





